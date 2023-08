Realidad que duele: A sus 76 años, Pablo Alarcón trabaja en la calle

La crisis económica nos afecta a todos, y los artistas no son la excepción de esta realidad que nos duele. Tal es el caso de Pablo Alarcón, que a sus 76 años, fue encontrado realizando funciones a la gorra, a causa de estar desempleado.

A través de sus historias de Instagram, el dramaturgo compartió un video donde comenta que realiza funciones de 15 minutos todos los domingos, de 15 a 17 horas, en una plaza del barrio porteño de Recoleta.

Durante el ciclo televisivo de Socios del Espectáculo (El Trece), confirmaron la noticia que expresa la realidad que vive el actor argentino. En uno de sus últimos programas entrevistaron al artista, quien fue contundente en sus declaraciones: “A esta altura de mi vida no necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir”.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida, no tengo trabajo en el teatro actualmente y me pareció una muy buena oportunidad ahora que tengo tiempo”, agregó. Momentos más tarde, reflexionó: “La miseria ha llegado a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”.

Ante la dura realidad que se encuentra viviendo el país, Alarcón no dejó de agradecer el cariño de sus seguidores. “La reacción de la gente es maravillosa, me dicen: ‘Me anima verte trabajar en la calle’. El público es muy generoso”.