Relato del horror: Nelson Sánchez contó cómo ingresaron a su vivienda

«Estoy shockeado aún con la situación, jamás me esperé ésto. Hace 20 años que vivo aquí y nunca me había pasado, es más, nos fuimos de Córdoba Capital quince años atrás por un hecho similar, nada más que en esa ocasión estaba mi esposa con mis dos pequeñas hijas» comenzó Sánchez.

El referente político narró que años atrás construyó su morada y luego unas cabañas para alquilar. Los delincuentes ingresaron primero a una de las cabañas llevándose todo, incluso elementos de trabajo. «Luego entraron a mi casa por un lugar vulnerable: un ojo de buey sin rejas a 4 metros de altura. Realmente han hecho un trabajo de inteligencia increíble. No sé como hicieron para subir hasta allá y luego arrojarse a una caída de 2, 80 metros» continuó.

Lo que sigue es realmente el guión de una historia de terror: «Revolvieron todo en la habitación, se llevaron todo. Pensaban que no había nadie, nosotros no estábamos-estaba el partido de Argentina- y había quedado mi nuera de visita, quien estaba con los auriculares puestos participando de una conferencia. Cortaron la luz e ingresaron con linternas. De repente ella se da cuenta que no era yo quien volvía a la vivienda y la iluminan en la cara con una linterna. Esquiva los golpes y logra correr hasta su habitación, donde está durmiendo. Los dos hombres intentan pechar la puerta y se les rompe el picaporte y por ello, afortunadamente no pudieron entrar».

Segundos después, la víctima en evidente estado de shock, envió mensajes al grupo familiar: «Ayuda, ayuda, ayuda» y es entonces cuando Sánchez, quien se encontraba a cinco cuadras, regresa.

El vecino de Los Aromos plantea que quienes le robaron, planificaron todo: «dispusieron una perra en celo delante de mi propiedad para que los dos perros que tengo-que son bravos-estuvieran entretenidos con la perrita. Intuimos que eran más de dos, pero no quiero preguntar».