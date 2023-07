Residente estrenó “Quiero ser baladista”, con una participación muy especial

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, lo volvió a hacer. En esta oportunidad, el cantante estrenó el pasado miércoles “Quiero ser baladista”; que viene acompañado de un video grabado al estilo cortometraje, que dura 10 minutos, y cuenta con la participación especial de Ricky Martin.

Como si no fuera una novedad, en esta canción hay muchos guiños filosos a artistas y personalidades famosas. Este fue un gesto que siempre caracterizó a Residente, pero que se volvió más directo y viral desde que sacó la session con Bizarrap.

“No pueden conmigo estos cerdo’ ni peleando solo con el ojo izquierdo…. Me comí todo’ los entremese’ en esta pecera ya no veo peces”; “Ni aunque Drake apueste a favor mío pierdo”; son algunas de las frases que se encuentran en el tema. Pero por otra parte, en este lanzamiento, el puertorriqueño también hace referencia a la Argentina: “Creo en el 1 y en el 0, es por eso soy el 10″; “Soy como Messi clavándose a los franceses” y “Con mucha alegría paseo por la vía y ¡gol de Di María!”; dicen las letras.

El video cuenta, por otro lado, cuenta una historia muy particular: El clip arranca con el asesinato del personaje interpretado por Residente en un ascensor. Su cuerpo es arrastrado mientras se escucha al cantante cantando “en el género tengo más hijos que el lechero. Lo mío nunca caduca. Yo no tiro punchlines yo disparo con bazooka”.

El video sigue con Residente participando de un casting para convertirse en una figura de la música romántica. Al no ser contratado por el presidente de la discográfica interpretado por Afo Verde, presidente y CEO de Sony Music Latin-Iberia decide secuestrarlo. Al no quedar en la prueba, el cantante decide matarlo. La trama continúa cuando una persona enmascarada y vestida de negro le dispara a Residente por la espalda. Luego se descubre que el “asesino” está interpretado por Ricky Martin. Luego se pone la gorra con la marca “R” para convertirse en Residente.

El final del video muestra a Martin convirtiéndose de nuevo en él mismo para cantar, como una verdadera balada, el coro interpretado anteriormente por Residente. El sombrero es un protagonista principal a lo largo de la historia de la trilogía de estos videos dirigidos por Residente.

Por otro lado, el intérprete de «La Copa de la Vida» le agradeció a Residente por dejarlo participar en el video, a través de un posteo en sus redes sociales: “Una de las cosas que más amo de la actuación es que me permite interpretar diferentes roles y puedo usar mi libertad creativa a más no poder. René, hermano, eres un monstruo! Admiro tanto tu visión tanto como artista como director, productor y creativo. Me costó lo del rapeo, eso creo que te lo dejo a ti. Lo de tu voz cómo baladista, lo podemos trabajar, pero de más está decir que me lo pase increíble. Muchas gracias por contar conmigo. ¡Seguimos familia! Nos vemos en Puerto Rico pronto”.