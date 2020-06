Respecto al fin de semana pasado, la afluencia de vehículos fue menor

Tal y como se había anticipado, durante este fin de semana se endurecieron los controles vehiculares en los accesos a Alta Gracia por Ruta 5 y C-45.

Esto, para preservar el protocolo de salubridad en el marco del Día del Padre e impedir que personas que no fueran del departamento Santa María, arribarán a la ciudad.

A modo de conclusión, desde la Departamento Santa María confirmaron que los resultados “fueron productivos”.

“Hubo algunos casos excepcionales que han tenido que retornar porque no eran personas del departamento. No tenemos la numérica exacta, pero no fue la misma afluencia de vehiculos como el fin de semana pasado donde si se notó mucha circulación interna la cual estaban autoridazas”, aseguraron.