Ricardo Darín contestó en modo “Bombita” tras un cruce virtual con un seguidor

La jornada de las PASO del pasado domingo dejó muchas de las que llamamos “perlitas”, sobre todo en los colegios donde alguna personalidad destacada del mundo del espectáculo fue a emitir su voto. Hubo de todo: selfies, abrazos y hasta saludos. Pero en una ocasión, una situación fue más de lo esperado y generó la reacción inmediata del personaje que fue aludido.

Si hablamos de este tipo de situaciones, obviamente nos vamos a referir inmediatamente a Twitter. Esta red social fue el epicentro principal de todo tipo de comentarios en el marco electoral, y la anécdota a la que hacemos mención le pasó al actor de “Argentina, 1985”: Ricardo Darín.

Según relató el usuario @luucadb_, tuvo la suerte de coincidir en la misma escuela y mesa electoral con el intérprete. En un tono jocoso, el tuitero narró una supuesta conversación que sostuvieron: “Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije: ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, expresó, haciendo alusión a las declaraciones del candidato Santiago Cúneo, quien manifestó su deseo de emular al presidente de El Salvador en su gestión. El relato del usuario no terminó ahí, ya que añadió: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quédate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

Para darle más peso a su historia, el usuario incluso compartió una fotografía de Darín esperando pacientemente en la fila para votar. Sin embargo, ante las dudas y escepticismo de algunos internautas, el usuario defendió su versión con vehemencia: “Está bien muchachos, no me crean. La charla me la llevo yo”.

La anécdota no tardó en viralizarse y, ante la magnitud de la repercusión, otro usuario decidió consultar directamente a Ricardo Darín sobre la veracidad de la historia. El protagonista del “Secreto de sus Ojos” activó el modo “Bombita” (haciendo referencia a su personaje en «Relatos Salvajes») y respondió de manera contundente: “¡No, para nada… no se atreve a decirlo en mi cara!”.

No es necesario aclarar que en ese instante, las respuestas al actor comenzaron a llegar, donde se pudieron leer expresiones como: “Sos lo más grande que existe Ricardo”, o “Destruílo en mil pedazos a este papanatas”, o “Bomba, ese pendejo no puede salirse con la suya. Los niños de ahora son así, puro teclado. Gracias por ponerle los puntos”.