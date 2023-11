Ricardo Darín en modo Scaloneta: relatará la película “Elijo creer”

La Selección Argentina se coronó campeón del Mundial de Qatar 2022 el 18 de diciembre. Y aunque el tiempo pasa, el festejo sigue en el país y los jugadores pasaron a ser los Campeones del Mundo. De hecho, quien habló tras ganar fue nada más ni nada menos que Lionel Messi.

Durante una entrevista, el capitán dijo: “Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía. Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir».

Pero ahora bien, esa consagración llega a la pantalla grande con el documental Elijo Creer, que se estrenará en los cines el próximo 7 de diciembre. Y este film tendrá la participación de Ricardo Darín. El reconocido actor, que participó en películas como “El Secreto de sus Ojos”, “Nueve reinas”, “Argentina 1985”, “Relatos Salvajes”, entre tantas otras, será el narrador encargado de contar los momentos que tuvieron como desenlace la coronación ante Francia.

“Gente, acabo de terminar de grabar el relato en off de una película maravillosa sobre el Mundial que se llama «Elijo creer «. No se la pierdan. Me emocioné de solo leer el relato en off. Chau«, lanzó Ricardo Darín en un video que se viralizó sobre la película.

«Elijo creer», producida por Gonzalo Arias y Mariano Suez con guión de Martín Méndez, se perfila como un homenaje a la tenacidad y la dedicación de todos los miembros del seleccionado nacional que capture asimismo la característica pasión local por este deporte y sus representantes a nivel global.

A mediados de octubre, Claudio «Chiqui» Tapia, en conferencia de prensa, confirmó el lanzamiento de la película y aseguró: «A todos nos emociona volver a vivir eso, el momento más feliz de todos los argentinos y argentinas».

En esa ocasión se mostraron algunas imágenes de adelanto del documental, con los segundos previos al penal de Gonzalo Montiel, que le dio a la albiceleste la Copa del Mundo en su final contra Francia, así como palabras de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y el propio Tapia, y la postal inolvidable de Lionel Messi con el codiciado trofeo entre manos.