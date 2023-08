Ricardo González: “Los funcionarios tienen que tener dedicación exclusiva para evitar conflictos de intereses”

Ricardo González, candidato a intendente y Mariano Vera Ternasky, candidato a Presidente del Tribunal de Cuentas por «Juntos por Alta Gracia», visitaron los estudios de «Todo Pasa» de Fm 88.9 y dailogaron con el equipo sobre la campaña, las elecciones nacionales y locales.

«Se demoró nuestra salida porque realmente queríamos un cambio en la participación política de vecinos en la lista. No podíamos estar con un partido como el laborismo que 4 años atrás estaba en una vereda, que hoy tiene un concejal dentro del oficialismo y ahora está en otra. Era importante marcar una diferencia, creo que los vecinos deben tener en claro quien cumple cada rol y dónde está cada partido. Si nos toca gobernar, ser oficialismo y si perdemos ser realmente una oposición. Dentro de Juntos por el Cambio se intentó armar una lista a dedo, nos opusimos y traemos esta nueva opción donde mucha gente se sumó» comenzó González. «En el armado es clarísima la diferencia, el tiempo, lo que llevó armarla. La gente nos dice en la calle que no quieren más estos profesionales de la política» agregó.

«Esto generará un sacudón y una renovación en la Unión Cívica Radical, esperamos que suceda internamente. Son uno de los pilares fundamentales dentro de JPC y queremos que se renueve. Con la UCR, no usaron las mejores formas para armar la lista. Por ejemplo, se debería haber propuesto que el primer tribuno de cuentas sea de otro partido (dentro de la alianza) para que controle lo que hace el intendente…eso es una garantía, seas o no gobierno». «El hecho de presentar como candidato un tribuno que no fuera del mismo signo partidario que el candidato a intendente es demostrar transparencia, apertura y generosidad, con los otros espacios y demostrarle al vecino que el tribuno hará el control correspondiente» afirmó el abogado.

Por su parte, Mariano Vera, dijo: «Es la segunda vez que formo parte de la lista de tribunos de cuentas, como representante de la Coalición Cívica ARI. La sociedad debe comprender que debe haber una posibilidad de que haya un control independiente de los actos de gobierno. La responsabilidad de estar en un órgano que controle al correcto proceder administrativo de los actos de los ejecutivo. Lo que queremos aportar y dar garantías -desde nuestro partido que es emblema de la lucha contra la corrupción- de transparencia al momento de controlar el poder. No deben tener en cuenta la falacia de ´no creo en la judicialización de la política´, aquel que ve algo, debe denunciarlo. Sinó, hay una connivencia. Si decía eso, si ves que se está cometiendo un delito y no denunciás, sos cómplice».

«Cuando se establece la posibilidad de que un gobierno es corrupto, hay que hacer la denuncia. Porque sino tenés dos posibilidades: o sos cómplice o el gobierno municipal hace las cosas bien, en ese caso, callate la boca y no digas nada» expresó el joven.

El presupuesto municipal anual se compone de 12 mil millones de pesos y para Vera si hay estructura para analizarlo y llevarlo adelante (por parte del Tribunal): «Hay que ir a trabajar todos los días, el tribunal no tiene receso. Es trabajo full time, sino se puede, hay que dar un paso al costado. Eduardo Molina no fue nunca a trabajar, nunca habló con la prensa, no se sabe que hace». Siguiendo en la misma línea, González afirmó: «Queremos avanzar con el expediente digital: se gasta mucho en papeles, tinta…Hay que acelerar los tiempos. Por ejemplo en vez de perder tanto tiempo en la firma del cobro de becas y locaciones, que eso sea automático y que se concentren en documentación más importante».

El concejal de Alta Gracia Crece, adelantó que esta semana se armarán los bosquejos de gabinete. «Lo hablamos con el equipo y con Ignacio Sala que tien 8 años de gestión en La Paisanita y muchos contactos a nivel nacional. Estamos armando una plataforma con propuestas realizables, no demagógicas. Tenemos una responsabilidad, en temas tan sensibles como seguridad y salud, tenemos muchas propuestas».

«Creemos que JPC tiene muchas gobernaciones, tiene una estructura, creemos que es la forma más sensata y que Patricia Bullrich tiene mucha experiencia en tema seguridad que es el tema más sensible en el país. Es la indicada para encarar el cambio. No tenemos dudas de que será presidenta» aseguró el candidato a intendente.

Analizando las elecciones nacionales, Mariano Vera dijo: «Nadie imaginaba este resultado, ni siquiera la misma fuerza Libertad Avanza. Tengo la tranquilidad de que con estos números, ninguno de los partidos tendrá la mayoría, entonces será difícil que se haga una modificación en las leyes para la libre portación de armas o para que se puedan vender órganos por ejemplo, como propone Milei. Teniendo en cuenta cómo puede llegar a quedar conformado el congreso se debe llevar adelante una política parlamentaria de consenso para aprobar legislaciones básicas, por ejemplo el presupuesto. Personalmente pienso que ninguna fuerza superará el 40%, va a haber segunda vuelta y claramente ganará Patricia Bullrich. Va a quedar un panorama interesante: el peronismo va a quedar refugiado en las provincias en las que ya ganó en las PASO y ante esa situación y la probabilidad de que gane Milei no tiene la mayoría necesaria y se le puede poner un freno».

«Se le puede ganar a Marcos Torres, por lo que vemos en la calle, por lo que nos llega, sí. Creeemos que ya llevan 12 años, pero venimos desde el 83 con esta dualidad y creemos que es momento de un verdadero cambio» concluyó González.