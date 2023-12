Ricardo González: «El aumento de las tasas llegará al 200 ó 300%»

El concejal Ricardo González, de Juntos por Alta Gracia, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre esta nueva gestión como concejal, la audiencia pública sobre Presupuesto y Tarifaria 2024 y la sesión extraordinaria que se desarrolló el martes 19 de diciembre.

El edil continúa ubicado en un rincón de la sala de reuniones general del Concejo Deliberante, tras separarse el año pasado el bloque Alta Gracia Crece.

«Veíamos lógico que se aumentara un 110 para cubrir la inflación, pero luego observamos una cláusula de actualización bimestral y yo estimo que las tasas van a superar el 200 ó 300 por ciento. Los que no paguen la cuota única van a sufrir el incremento. A aquellos que les llegue el cedulón en enero, sepan que en marzo será diferente, al igual que en mayo. Esto va a ser de forma acumulativa y tienen que ver con el índice de aumento de los sueldos» manifestó. «Esto va a generar incertidumbre, beneficia a quienes pueden pagar todo junto pero no a aquellos que pagan mes a mes. Además hay un artículo que le da facultad al intendente de frenarlo si ve que se hace mucho y no es una de sus atribuciones, le corresponde al Concejo Deliberante, no a él. Creo que se debería usar otra forma» agregó.

«Creo que los salarios con el alto impacto de la inflación, van a tener una adecuacion, van a subir un 100 por ciento para poder afrontar esos pagos. Sino no van a poder afrontar la devaluación» afirmó el edil.

Sobre el Presupuesto 2024, González contó que una de las mayores partidas va hacia servicios públicos. «El tema de los salarios se mantienen pero en el área salud hay muchas locaciones porque les pagan poco, hay que hacer mejoras salariales. No hace tanto foco en salud y educación. En Obras Públicas ha bajado el porcentaje. Las cuentas están ordenadas, no estamos en rojo. Confío en la prudencia del intendente y el Secretario de Economía, para administrar los fondos. Pero hay que darle previsibilidad a la gente».

Con respecto a la tarifaria, el concejal aseguró que las tasas que se eliminaron no hacen al grueso de la recaudación.

«Objeté el fondo de infraestructura municipal (FIM), que es una sobretasa para hacer OOPP y pusieron que eso el Ejecutivo le puede dar otro objetivo: para mi es ilegal, la estás desvirtuando, o se cobra para ello o no. Durante el covid se hizo y me pareció bien. Si queremos mantener la OOPP, se debe mantener esa sobre tasa».

En relación a la obra de Avenida del Libertador, dijo: «Observamos también lo de la obra de Avenida del Libertador ya que se presupuestó por 2400 millones cuando la licitamos por 1200. A mi entender no puede haber una actualización de ese tipo, la ley dice que se puede revalorizar hasta un 30%. Deberíamos licitar nuevamente, ya que se cayeron las condiciones primeras. Dijeron que ya solicitaron a Nación la actualización y no han recibido respuestas. Creemos que es una obra que no se va a llevar a cabo este año».

En la sesión extraordinaria de la tarde del martes 19 de diciembre, también se trató un pedido de 40 millones de pesos de la Comisión Organizadora del XXXV Encuentro Anual de Colectividades a la Municipalidad de Alta Gracia, con respecto a este tema, opinó: «¿No se pueden hacer las cosas bien para no perder? controlar los gastos, para no perder TANTO dinero. No estamos discutiendo si es pérdida o no teniendo en cuenta lo que gana la ciudad en general. Hoy nos piden 40 millones de adelanto y me opuse: por lo menos deben decirme para qué. Seis meses antes deberían presentar un presupuesto 6 meses antes, que nunca se hace. La fiesta perdió casi 40 millones, ¿cuánto más puso la municipalidad? Además de plata y recursos humanos…».

Sobre cómo será su trabajo e impronta en el concejo, González expresó: «Juntos por Alta Gracia tiene la convicción de ser oposición pero vamos a dar propuestas también. Sabemos que el presupuesto va a salir porque tienen mayoría pero esperamos que tengan en cuenta nuestras recomendaciones, seremos una oposición que construya. Personalmente me siento respetado por el presidente, creo que viene un concejo que va a debatir y no pelear».

Teniendo en cuenta la coyuntura económica, manifestó: «Espero que tengamos paciencia, se esperan unos meses que van a ser muy duros y espero que haya una recomposición salarial. Tengamos esperanza de que vamos a salir».

Respecto a la coordinación con los referentes del PRO de otras localidades, contó: «Dialogamos sobre políticas generales, pero particularmente sobre cómo se gobierna la localidad no. En caso de que nos pidan recomendaciones, estamos, pero cada uno debe ser responsable por sus decisiones».