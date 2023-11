Ricardo González: «Marcos Torres tiene un acuerdo con el kirchnerismo y por ello apoya a Massa»

El referente local del PRO y concejal reelecto -su primer período dentro de Alta Gracia CRECE y ahora elegido nuevamente por «Juntos por Alta Gracia»- fue entrevistado por el equipo periodístico de «Todo Pasa» sobre cómo viene la campaña por Javier Milei, ya en la recta final hacia el ballotage.

«No es un sapo Javier Milei. Fue clara Patricia (Bullrich) cuando le dio su apoyo. Hay dos opciones y debemos elegir una. No hay que ser pasivo porque de esa manera se es cómplice. No creo que Morales o Loustou sean pasivos, creo que tienen interés en que gane Massa. Nosotros tenemos una posición donde no queremos que gane el kirchnerismo. Massa es kichnerista, se quiere despegar de ellos pero esto es así. No nos representa y decidimos apoyar a Javier Milei» expresó González.

Sobre la posición de los radicales, opinó: «Yo creo que hay muchos dirigentes que tienen miedo de hablar de su posición, miedo de hablar de dirigentes nacionales, muy corporativistas. Es muy difícil ser neutral en una situación así. Es díficil dar su posición en Córdoba, con un electorado antikirchnerista. Nosotros en el PRO, tenemos una posición con Milei y otra que perdió en las PASO pero tiene otra posición». «Estaría bueno que digan a quien van a votar, lo saben pero no lo quieren decir. Eso indica si tenés lo que tenés que tener para ser líder político» agregó.

Con respecto a qué sucederá con Juntos por el Cambio, afirmó: «Después de las elecciones nacionales se va a definir lo que suceda con Juntos por el Cambio. Vamos a tener que repensar, se viene un debate para poder hablar de por qué hoy no somos opción para ser gobierno. Hay posibilidad de volver a unirnos». En relación al apoyo de Bullrich a Milei, el concejal aseguró que no será un cogobierno y que está de acuerdo con algunas de sus políticas y ya definió con cuáles no, «por algo se fue con una lista separada, pero hoy tenemos solo dos opciones. Por ejemplo, con la educación pública, con la venta de órganos, con el Banco Central. él ha cedido en algunas cuestiones también».

Respecto a la fiscalización, contó: «En Córdoba ya está cerrado cómo se va a fiscalizar. Es lo que hablamos con los referentes de la Libertad Avanza, vamos trabajar codo a codo con el PRO sobre el tema fiscalización. Esta semana terminaremos de definir la cantidad de fiscales».

«A Milei le está yendo bien, la prueba es como cada vez Massa mete más miedo, la gente no es tonta. Mete más miedo y genera una respuesta. El ninguneo que hace cuando viene a Córdoba a hablar de federalismo… Prácticamente es el presidente de la nación y ¡dice que hará lo que no hizo en dos años! Si alguien conoce a Massa es Schiaretti, con quien estuvieron a punto de ser una opción y Massa se fue con el kirchnerismo, lo cual es su límite» refirió sobre la fiscalización. «Estos manotazos que está dando, es porque a Milei le está yendo muy bien» agregó.

«No te puede sorprender la posición de Marcos Torres. Tiene un acuerdo con el kirchnerismo, no se le presentó ninguna lista en las elecciones de la línea del PJ ni del kirchnerismo a intendente. Hasta en Anisacate había líneas presentadas y ¿acá en Alta Gracia no? No me sorprende para nada su apoyo a Massa, hay que pagar ese acuerdo. Marcos Torres es Marcos Torres y él tiene un lineamiento kirchnerista muy claro» expresó el edil. «Hay concejales que seguramente tienen una opinión contraria a Marcos pero no lo va a decir públicamente».

«Estuvimos hablando con los dos referentes de la Libertad Avanza a nivel local, con Víctor Hugo Moreyra y Darío Cuffa. Ellos nos plantearán que necesitan y nosotros los apoyaremos en lo que haga falta, tanto en Alta Gracia como en provincia, para que no queden dudas de la intención del votante» relató González.

«Ya voy a poder comparar un concejo con otro. El PJ siempre acomoda los concejales en otro lugar, para mí el consejal que deja su banca por no ser electo debería irse a su casa» concluyó sobre el legislativo.