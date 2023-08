Ricardo González: «Seré el candidato a intendente de ´Juntos por Alta Gracia´»

El concejal Ricardo González, de Alta Gracia Crece, lanzó su candidatura a intendente, en el programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, por la alianza «Juntos por Alta Gracia».

«No fue una pérdida de tiempo llegar a esta instancia, se intentó definir antes y no se pudo. Pero ya llegó el momento de dar definiciones junto al CC ARI. Se nos ha sumado mucha gente y eso nos da mayor responsabilidad ya que los estamos representando» manifestó González.

El jefe comunal de La Paisanita y Presidente de la Junta Ejecutiva del Departamento Santa María, Ignacio Sala, acompañó a González en su entrevista y afirmó: «Estamos convencidos de que es la persona más idónea para el cargo, se ha preparado. Vamos a acompañarlo con toda la experiencia que adquirimos en 8 años de gestión, ahora desde la Legislatura. Cuando comenzamos a ver los nombres, nos dimos cuenta de que teníamos varias personas capacitadas, entre ellas Marcelo Cammisa que es candidato a diputado. Va a ser muy lindo trabajar con él y creo que es la mejor opción. Hicimos un esfuerzo muy grande en dejar afuera los egoísmos».

«No somos funcionales al peronismo, somos funcionales al Cambiemos. No tenemos 100 años como el radicalismo, tenemos 7 años. Somos los únicos que le hemos hecho frente a los Torres. Tenemos más intendentes y jefes comunales que ellos. Ganamos en varias localidades sin el aparato de los dos más grandes» agregó.

«Basta de seguir siendo vagón de cola, basta de estar detrás, no queremos esperar al último día y última hora. Hay que encarar de manera madura la política. Esperan hasta último momento y los que quedan fuera no tienen tiempo de armar otra lista y los que se perjudican son los vecinos» aseveró el presidente comunal de La Paisanita.

«Todos los que se sumaron nos están pidiendo un verdadero cambio y una oferta electoral que lo lleve adelante. Por ello no cerramos alianza (con UCR y Frente Cívico), porque no se proponía un verdadero cambio y es lo que nos impulsó a tomar la medida de presentar esta lista. Confiamos mucho en lo que va a suceder de acá a septiembre. Hay mucha gente que viene de afuera de la política. En los próximos días maduraremos la fórmula» aseguró el candidato.

Sobre su trabajo en el Concejo Deliberante, contó: «Mi trabajo legislativo fue muy bueno, he trabajado bien con todos y cada uno aportó según su experiencia. Pudimos aportar poco por ser parte de la minoría. Pero todos los proyectos que elaboré serán parte de la plataforma: proyectos relacionados con loteos sociales, con transparencia, reducción de impuestos, ´Compre Alta Gracia´ y nuestro desafío es posicionar a Alta Gracia, que crezca en cuanto a turismo».

Ante la consulta sobre la baja de la candidatura de Leandro Morer y si ésto descomprimió la posibilidad de un acercamiento, González narró: «La indecisión fue parte d ela ruptura, nosotros habíamos presentado un mes antes nuestra propuesta, no logramos la definición de la cabeza ni de los primeros lugares. Un mes antes queríamos empezar a dialogar para que no nos pasara lo mismo que con la provincial». «Tres veces nos cambiaron los actores, queríamos la viceintendencia y participación tanto en el Concejo Deliberante como en el Tribunal de Cuentas. También para los otros espacios y no pudieron garantizarlos. No pudieron ordenar sus problemas internos y ya pasó varias veces. Y terminan dando un portazo por no haber manejado los enojos antes» explicó el Presidente del PRO a nivel departamental.

Con respecto al panorama local, opinó: «Hay divisiones tanto en la oposición como en el oficialismo. Queremos cambiar las estructuras tradicionales. Reconocemos las cosas que se han hecho bien y queremos mejorar lo que está faltando. Nuestra propuesta tiene que ver con transparencia en las finanzas municipales, en la publicidad, en los actos de gobiernos, en las compras, mejorar el acceso del vecino común a esta información».

¿Con quién será la pelea? «La disputa estará en ganar esta elección, ni salir segundo ni salir tercero» concluyó el abogado.