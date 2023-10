Ricardo Nachman sobre Israel: «Este es un conflicto tremendo y satánico, todo lo que está sucediendo es muy trágico»

Durante la mañana de este jueves 19 de octubre, el doctor Ricardo Nachman, quien es Director de la Unidad de Medicina Clínica Forense del Estado de Israel, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el doctor dio un contexto de lo que se está viviendo en el medio oriente, tras el conflicto bélico entre Israel y Palestina: «Es un conflicto tremendo y satánico, que emprendió el grupo terrorista Hamas (que está en la parte palestina, en la en la franja de Gaza. No es el pueblo Palestino, ya que también esta sufriendo la misma represión de estos grupos terroristas, que lo único que hacen es usar como escudos sus manos para evitar contraataques posibles. Es un grupo muy grande de terroristas que se apropiaron de una tierra que la usan para sus malos propósitos».

«Todo empezó el 7 de octubre a las 6 y media de la mañana, irrumpieron con un ataque misilístico para atacar y formar una nube de humo, para que no se supiera que estaba sucediendo. También, atacaron por mar y por aire. Cuando empezó el ataque, la gente pensó que sería solamente misilístico, y fue cuando cientos de asesinos interrumpieron en casas en el sur del país y masacraron a una mayoría de civiles y algunos soldados, mujeres, hombres, niños y bebés. Es un conflicto que estaba situado en el sur y hoy ya estamos viviendo estos ataques en el norte del país», dijo.

«También se han recibido ataques por parte del Hizbala, otro grupo terrorista que no es menos peligroso y está usurpando el Líbano, está haciendo uso de su lugar. Son varios grupos terroristas que se ubican en ciertos lugares, parecería que están sub esciendonados por el gobierno de Irán. De todas maneras no es un problema de Israel, sino del mundo», expresó el médico.

«Es una cobardía total, porque no solo masacraron civiles indefensos, sino que están escondidos detrás del escudo humano que es el pueblo palestino. Es una autodefensa del Estado de Israel para con los terroristas. Es muy trágico todo», reveló.

En cuanto a lo que se ve en las calles, el profesional mencionó que «Dicen que está restringida la vida cotidiana pero yo veo que todo sigue, no hay un toque de queda, no hay falta de combustibles o alimentos. Lo que sí se ve es que la gente circula mucho menos. Desde hace varios años en el Estado de Israel están los misiles que atacan los mismos misiles, que evitan más muertes».

Por el lado de su trabajo, Nachman dijo que «Mi trabajo consiste en estar con todo el equipo: somos 4 médicos en jefe, 12 médicos residentes por recibirse de especialistas. Tenemos todo el país sobre nuestros hombros y así podemos ayudar a las familias con los cuerpos, su identificación y que puedan enterrar a sus familiares. En Israel es muy importante el derecho y respeto a la vida y también a la muerte. Es una tarea dolorosa y trágica».

«En los 28 años que tengo de especialista y que estoy en el Instituto de Medicina Forense, a pesar de que he visto cosas tremendas en otras partes del mundo (Tailandia, Rumania, terremoto de Haití, entre otros), jamás vi una cosa como la que estoy viendo en este momento. Todo el equipo nunca ha vivido jamás una imagen tan desgarradora. No fue una guerra en sí, es la incursión de un grupo terrorista que no conoce los límites y el respeto mínimo al ser humano. Son tales los daños corporales que hacen muy difícil la tarea de la identificación de los cuerpos», expresó.

¿Habrá una solución ante este conflicto? El profesional comentó que «No soy muy optimista, si estamos hablando de un grupo terrorista que hizo lo que hizo con tanto salvajismo, no es algo que se pueda revertir. Israel no bajara las armas ante un terrorismo tan cruel. Todos los días seguimos siendo atacados. Yo estoy trabajando y todos los días tenemos que bajar a los refugios, en mi casa y en la calle. Es inminente la entrada de tropas a Gaza y lo van a hacer cuando ellos decidan. Será muy doloroso pero a la vez muy necesario para traer tranquilidad a la zona del Medio Oriente y el resto del mundo. El terrorismo no conoce fronteras».