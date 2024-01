Roba cables al acecho en Alta Gracia: a toda hora y en cualquier lugar

Cuando parecía que la situación había mermado, los roba cables vuelven a hacer de las suyas en la ciudad. Esta vez, fueron vecinos de Tiro Federal quienes alertaron haber sufrido este tipo de ilícitos que se han vuelto un constante.

Cuadras enteras sin luz, sin cable ni telefonía. Los vecinos ya no saben que hacer para proteger el cableado y los delincuentes actúan a toda hora y en cualquier lugar. «Es un tema complicado y preocupante, los robos se han multiplicado», aseguró el Secretario de Servicios Públicos Maximiliano Caminada a RESUMEN, cuyo reporte parte del numero de reclamos de los vecinos por lo que genera el robo de cables.

En la mayoría de los casos no se trata de delincuentes improvisados, ya que quienes sustraen los cables apuntan a una parte muy particular de los mismos: un tramo que no está sometido a tensión y que, colocados en el mercado, se venden a precios que oscilan entre 10 y 15 mil pesos; según confiaron conocedores del rubro a RESUMEN.

Si bien este tipo de robos, por lo general, se realizan en horario nocturno, aseguran que se está dando a cualquier hora y piden mayor patrullaje policial.