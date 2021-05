Robo de motos en Alta Gracia: creció la demanda en las aseguradoras

Quizás hasta ahora era un número que casi no llamaba la atención, pero en Alta Gracia algo mas del 50% de las motos, no tienen seguro. Y, sobre todo, las menor porte.

La pandemia también afectó este rubro, ya que muchos titulares a falta de trabajo se han visto imposibilitados de cumplir con este requisito indispensable para conductores. Sin embargo, son muchas las motocicletas que nunca contaron con esta cobertura.

Hoy, y en el marco de una ola de robos de motos que parece no cesar y que no deja de preocupar, RESUMEN dialogó con algunas autoridades de Compañías de Seguros locales y, la mayoría coincidió en que, en ese sentido, la demanda creció.

“Efectivamente la gente asegura mas. Hemos tenido mas demanda de todo lo que son cilindradas de mas de 100, nosotros aseguramos las motos contra responsabilidad civil por robo e incendio y depende la cilindrada vas agregándole cobertura; pero si hemos visto que las motos mas grandes, 150, 250, 350 y mas, se están asegurando contra robos, algo que antes era solo contra terceros. El resto de las motocicletas, o las mayorías que roban que son 110, no tienen seguro, no sabemos si es por ignorancia o por la situación económica de las personas pero son las motos que mas roban y no tienen seguro”, expresó Noelia, de Rodríguez Fidalgo.

“Las consultas aumentaron en el ultimo mes. Si bien frecuentemente la gente llama por teléfono o se llega al local para conocer los planes, en las ultimas semanas las consultas son muchas y creemos que tiene que ver con la gran cantidad de robos”, expresaron desde una aseguradora de calle España a RESUMEN.

“Nosotros ya desde aproximadamente junio de 2020 tenemos mas demanda de seguros de motos, porque en la pandemia la gente eligió la moto como alternativa de vehículo. Con las bicicletas pasa lo mismo”, agregaron.

Números que no cierran

Los datos que manejan desde la Departamental Santa María parecen seguir en discordancia con lo visibilizado de manera diaria, sobre todo, a través de las redes sociales. El Crio a cargo, Diego Cambronero, confirmó a este medio que en el mes de abril se reportaron 12 robos de esta índole y, en lo que va de mayo, 3.

Hubo 4 recuperos locales y 3 que tenían pedido de secuestro de Córdoba capital. Además, hubo 7 detenidos- entre ellos menores de edad.

“Se está trabajando mucho este tema y también se trabaja en forma coordinada con el Departamento de Sustracción de Automotores de Córdoba, para determinar la posibilidad de que sean llevadas a Córdoba”, añadió el Comisario.

Lo cierto es que en los últimos cuatro días, se reportaron al menos cinco robos a este medio y, el malestar no deja de crecer entre los vecinos y damnificados quienes manifiestan que la mayoría no logra recuperar su moto. ¿Qué esta pasando?.