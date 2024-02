Rodrigo Agrelo: «El gobernador reclama un diálogo que en Córdoba no existe»

Rodrigo Agrelo, legislador provincial por Encuentro Vecinal Córdoba, realizó una recorrida por nuestra ciudad y visitó los estudios de la 88,9 para compartir su mirada sobre la situación nacional y provincial.

Al inicio de la charla reconoció la difícil situación del país, y consideró que las medidas de ajuste y austeridad serían tomadas por cualquiera de los candidatos que llegase a la presidencia. “Las cajas están vacías, ya no se puede emitir para solventar el déficit, ni para financiar otro gradualismo” comentó.

Consultado por el enfrentamiento entre el gobierno provincial y el nacional, admitió primero que el presidente tiene un estilo particular y confrontativo, pero consideró erróneo que el gobernador se preste a esa confrontación, desaprovechando la oportunidad que tiene Córdoba de contar con varios funcionarios en el gobierno nacional.

Además, criticó también el accionar en la legislatura, donde aseguró que el gobierno provincial no permite el diálogo ni escucha propuestas o aportes a proyectos impulsados por el ejecutivo, lo cual contrasta con la postura dialoguista que muestra el gobernador al hablar de Nación “El gobernador reclama un diálogo que en Córdoba no existe” aseguró. “Por ejemplo, sobre las retenciones agropecuarias al maíz, Córdoba quiere aumentarlas del 12% al 15%; nosotros propusimos que se impulse un impuesto extraordinario a los juegos de azar, presentamos el proyecto, nos daban los números, pero no logramos que la legislatura tratara el proyecto” expresó para ilustrar lo dicho.

El legislador recorrió hoy Alta Gracia y otras localidades “Para contrarrestar la idea de que los políticos solo salen en época electoral” según dijo al equipo de Todo Pasa. Informó que en nuestra ciudad tenía programado visitar dos cooperativas de trabajo, ya que considera que el movimiento cooperativista genera lazos de solidaridad, fuentes de trabajo autogestionados y trabajan en reciclaje y recupero de materiales. Mencionó también que desde su bloque están promoviendo establecer un día mensual de la acción ambiental y otro de promoción del voluntariado, para trabajar un día al mes como voluntarios en asociaciones, merenderos, clubes deportivos promoviendo la tarea social.

A raíz de la conducta partidaria de Encuentro Vecinal de devolver el sobrante del dinero que provee el estado para la impresión de boletas en elecciones nacionales, afirmó que ya hay una investigación penal en la justicia federal de Córdoba para saber el destino de esos fondos en todas las agrupaciones políticas. Sobre la polémica producida por la quita de subsidios al transporte, criticó al gobierno provincial por no haberse sumado a la SUBE y consideró por otra parte inexplicable e innecesario la creación de la tarjeta TIM. Consultado sobre los proyectos que considera más importantes respondió que cree necesario y prioritario trabajar en el proyecto de vida de la juventud, que hoy se encuentra sin un horizonte claro y es vulnerable a caer en conductas nocivas como la drogadicción y la delincuencia.

Hoy encuentro Vecinal se encuentra en Alta Gracia organizado bajo una Junta Promotora de la cual Juan Pablo Ruarte, ex candidato a intendente de nuestra ciudad, es presidente, y Rodrigo Agrelo cerró la entrevista expresando que espera que se abran caminos de diálogo en Córdoba ya que «hay mucho para hacer, la gente está sufriendo mucho y no tenemos desde la dirigencia política derecho a no escuchar ese sufrimiento de nuestra gente»