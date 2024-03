Rodrigo De Paul lanzará su serie autobiográfica: su ex cuñado, Fran Stoessel, habló del vínculo entre ambos

Rodrigo De Paul reveló que está realizando su serie documental, que constará de tres episodios y se llamará De Paul, viviendo el sueño. En esta realización audiovisual, el volante del Atlético de Madrid y la Selección Argentina contará detalles de su día a día, sus vivencias en el fútbol y también detallará cómo forjó su carácter aguerrido.

“Esto surgió un poco también por contar mi vida, por desactivar un par de pavadas que se dijeron a lo largo de mi carrera, de mi vida personal y de todo lo que viví. También para dar un punto de vista de quién soy yo”, contó el deportista.

En este nuevo proyecto, Fran Stoessel, hermano de Tini, quien lleva una gran relación con el volante de la Selección Argentina, será el encargado de producir la docuserie. Y en este enlace, el futbolista aprovechó para tirarle un dardo gracioso a su ¿ex? cuñado. “Como productor, cero. Yo me levanté a las 9 para ir a entrenar y le digo: ‘Fran, ¿vas a venir conmigo?’. Se había acostado tarde la noche anterior. ‘No, hoy prefiero quedarme porque tengo que organizar todo lo del programa’, me dijo. Vuelvo y él seguía durmiendo. Me soltó la mano y encima le pregunté cómo hacíamos esta videollamada. ‘No sé, ¿lo hacemos con el teléfono?’, me dice. ‘¿No tenés una computadora?’. ‘Ay, me olvidé de cargarla…’, me dijo. Así que arrancamos con los malabares desde temprano. Pero bueno, creo que estamos bien”, bromeó Rodrigo.

“Quiero que me conozcan en profundidad y creo que la gente merece eso. Entiendo mi imagen controversial y lo entiendo porque yo soy blanco o negro. Por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general, no pasó desapercibido. A través de eso la gente piensa cosas que no son reales y lo hago por mí”, dijo De Paul.

En ese sentido, también habló de cómo su exposición mediática lo afectó puertas adentro, incluso llegando a perjudicar el vínculo con su madre. Sin embargo, aún no hay información relacionada a la fecha de estreno de este proyecto audiovisual.

Por su parte, Fran Stoessel, su ex cuñado y productor de la docuserie, rompió el silencio y habló de la relación con el futbolista: “Yo lo conocí por la flaca. Primero era una relación más política que de amistad… Lo conocí a Rodri como cuñado. Y, bueno, nosotros como familia hemos pasado un montón de momentos difíciles estos últimos dos años”

“Y también hemos vivido cosas extremadamente lindas. Y Rodri siempre fue parte de todo esto”, detalló luego y sumó: “Así que, obviamente, nuestra relación se intensificó muchísimo más por el contexto que vivimos”.

“Rodri es una persona que siempre nos ha apoyado en todo momento. Ha servido como consejero. Y hoy se puede decir que tenemos una amistad increíble. Hemos juntado grupos de amigos. Seguimos sumando experiencias a nuestras vidas”, explicó y cerró: “Y a mí siempre me gusta agradecer. Creo que hay que agradecerle por todo lo que vivimos, por lo que vamos a vivir”.