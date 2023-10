Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ¿reconciliados?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelven a estar en el ojo de los medios de comunicación ya que se habla de una posible reconciliación… ¿será?. Tras haber estado menos de un año en pareja y haber terminado, comenzaron a aparecer diversos rumores de que la ex pareja tuvo un acercamiento.

¿A qué se debe esta teoría? Según se pudo ver en sus respectivas cuentas de Instagram, en una de las últimas publicaciones del futbolista, De Paul está utilizando un reloj dorado que, horas antes, se le había visto a Tini en otra foto… ¿casualidad?

“Me mandaron mucho esto de que Tini y Rodrigo de Paul en sus fotos tienen el mismo reloj. Yo pregunto: ¿casualidad o están de vuelta juntos?”, preguntó Pochi de Gossipeame, donde luego abrió una encuesta para ver las opiniones de sus seguidores.

Por su parte, Mariana Brey habló al respecto en Socios del Espectáculo: «Es un reloj de mujeres, en realidad. Si Tini se lo prestó, que puede ser una opción, o él se compró un reloj que es igual. En mi vida vi un reloj igual, ni por la vidriera», empezó por explicar la panelista. Luego, sumó: «Pero me puse a averiguar y, lo que me dijeron, es que es una línea que, en general, eligen las mujeres. Es un reloj que apunta más a lo femenino”.

Ante esto, Virginia Gallardo opinó: «Lo que sí, despierta rumores de reconciliación. Primero su sonrisa, y este posteo en primer plano, lo digo por los comentarios de los seguidores, que le ponen que la foto seguro se la sacó Tini». Sin embargo, por el momento, ninguno de los involucrados dijo algo al respecto aún.

Pero esto no es nada, ya que ha habido otras situaciones que indicarían una posible reconciliación entre la ex pareja: “Mientras Cami cocina de a dos con su nuevo amor, Rodri llegó a Argentina y ¡parece que a la ex suegra eso le gustó! ¡Con la mejor de las ondas le metió like a la publicación! ¿Habrá otra temporada de Tini y De Paul o será solo una exsuegra ilusionada con una reconciliación?”, se preguntó Pochi, junto a la captura del “me gusta” de Mariana Muzlera, la mamá de Tini, que llamó la atención en una foto del deportista en su llegada a la Argentina junto a su compañero de Selección, Leandro Paredes.

Además, el mes pasado, en su paso por Buenos Aires, De Paul fue a desayunar al departamento de Tini. Aunque se confirmó que la cantante no estaba en la vivienda, trascendió que el campeón del mundo se reunió con su hermano, Fran Stoessel.