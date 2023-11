Rodrigo Martínez: «El Socialismo definió por unanimidad a nivel nacional apoyar a Massa»

Rodrigo Martínez, Director de Educación y referente del Socialismo, habló con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la postura que tomó el Socialismo a nivel nacional de cara al ballotage.

«En el marco de esta segunda vuelta, la situación complicada del país, nuestra realidad nacional, entre las distintas corrientes del socialismo a nivel nacional, llegamos a un acuerdo y resolución: por unanimidad definimos acompañar a Sergio Massa» comenzó el funcionario.

«Fundamentando nuestra posición en el posible avance de Milei, que es contrario a la democracia. Seguimos siendo la oposición, marcando los errores, como la inflación y falta de federalismo. Sin embargo no estamos de acuerdo con la posición autoritaria, la visión machista, el negacionismo histórico, su postura contra los derechos humanos, no queremos que esté personaje avance del liberalismo» explicó.

«Defendemos la democracia, la libertad y la igualdad» agregó. «Podemos disentir en algunos puntos, pero se respetan los valores básicos que hace 40 años defendemos«.

Sobre si dialogaron con el conductor de Hacemos Unidos por Córdoba, ya que el socialismo pertenece desde hace algunos años a la alianza, dijo: «Nuestra referente Mónica Fein, mantuvo comunicaciones con Schiaretti. Tras las elecciones, comenzamos diálogos internos y con Schiaretti».

Con respecto a si han organizado junto al intendente de Alta Gracia, Marcos Torres-quien ya dijo públicamente que apoya al candidato de Unión por la Patria- la fiscalización, respondió: «No hemos avanzado en ese tema. También tenemos que tomar definiciones con respecto a ésto, una cuestión es el apoyo y otro es aportar en la logística».

Y reiteró: «La decisión tiene que ver con un proyecto y otro no con respecto al candidato en si, no queremos dar un salto al vacío.Estamos pidiendo a la ciudadanía que vote, con su enojo, pero entendiendo que las soluciones llegarán con mas democracia no con un ‘sálvense quien pueda’ o con un sistema mercantil, si con un estado presente».

«Nos llamó la atención lo rápido que salió Bullrich y Macri a tomar posición sin dialogar con sus bases. Nosotros nos tomamos una semana para hablar con nuestra gente. No lo hacemos buscando cargos sino sabiendo que es la mejor opción» concluyó.