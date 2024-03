Roly Serrano fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires: ¿cómo se encuentra?

En la última hora de este lunes, Roly Serrano fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires en una ambulancia proveniente de Baradero, provincia de Buenos Aires, en donde permanecía internado desde el domingo luego de protagonizar un accidente automovilístico.

El actor ingresó consciente al hospital municipal de la localidad, pero con el correr de los minutos se descompuso, motivo por el cual los médicos determinaron su internación en la sala de terapia intensiva. Además, necesitó respiración asistida, según informó su representante, Jorge Alberto Gómez. “Es por su tabaquismo y sobrepeso”, había indicado el hombre que acompañaba al artista en la localidad ubicada a 152 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

El actor estaba apto para ser trasladado desde el lunes por la mañana y estuvo esperando ello durante el día, pero dependía de la disponibilidad de una ambulancia. Se pudo concretar cerca de las 21 horas, llegando a Capital Federal pasadas las 23, casi a la medianoche.

De esta manera, el actor ingresó al Instituto Médico de Alta Complejidad IMAC, ubicado en la Avenida Díaz Vélez, en el barrio de Almagro, donde lo esperaban profesionales para realizarle estudios complementarios que los ayudarán a tener mayores certezas sobre su cuadro de salud.

Por lo que se sabe, el artista permaneció sedado y con respirador artificial y este martes en el transcurso de la mañana, luego de haberle realizado los estudios correspondientes. “Está estable pero va evolucionando de a poquito”, detalló Gómez.

Además, el manager destacó que previo al accidente, le había advertido a Serrano que se cuide y que no saliera a la ruta: «No hablé con él. Estaba dormido por todos los medicamentos y también con respirador. Todavía no pude hablar con él. Es un profesional del volante. Nunca choca. Tal vez fue un descuido. Hizo gira por toda Córdoba. Yo le dije que no lo hiciera para recuperarse físicamente. Pero bueno es un actor y necesita laburar».