Romance secreto: Alejandro Sanz ¿en pareja con una famosa actriz?

Luego de haber finalizado su relación amorosa con Rachael Valdés hace algunos meses atrás, Alejandro Sanz le avería dado una nueva oportunidad al amor. Aunque ni el cantante ni su supuesta novia dieron declaraciones al respecto, los portales extranjeros que siguen de cerca a los protagonistas aseguran que están en una relación secreta.

¿Quién es? Se trataría de Mónica Cruz, hermana menor de Penélope, quien tiene una amistad con el artista desde hace algunos años, pero ahora decidieron dar el siguiente paso. La actriz estuvo presente en la fiesta de cumpleaños que realizó el músico en el Teatro Barceló de Madrid, con motivo de su 55 cumpleaños. El evento fue de disfraces y la presencia de Mónica no pasó desapercibida.

Según la información publicada en el portal Hola!, la pareja habría estrechado su amistad los últimos meses e incluso la actriz estuvo presente en algunos de los conciertos del artista. Pero nadie se percató de que los encuentros entre ellos han pasado desapercibidos porque eligen verse en lugares privados, rodeados de amigos, o en eventos multitudinarios para no levantar sospechas.

Además, la revista apuntó que los dos hijos mayores de Sanz siguen a Mónica en sus perfiles sociales (y ella los sigue a ellos) y que durante el cumpleaños del cantante coincidieron personalmente.

Al parecer, como dijimos antes, la relación entre la actriz y el cantante ya viene a flote desde hace algún tiempo. Alexia Rivas, colaboradora del programa ‘Vamos a ver’, también desveló algunos detalles de esta relación. Mónica Cruz también estuvo en la gala de los premios Latin Grammy 2023, que se celebró en Sevilla el pasado 16 de noviembre. Aquí, la actriz ya se refirió a Alejandro Sanz como pareja. «Ellos hablan de una relación de amistad especial pero lo que a mí me han contado va más allá de esto», señaló la ex de Alfonso Merlos y ex concursante de ‘Supervivientes’.

Alexia continuó diciendo: «Hace una semana aproximadamente, una persona cercana a ellos me comenta: ‘Oye, que podrían estar juntos Alejandro Sanz y Mónica Cruz’. Bueno, que están juntos, que tendrían una relación íntima y me da un dato y es que Mónica ya se refiere a Alejandro como su amor y su chico, delante de los amigos».

Según Rivas, tras la gala de los Latin Grammy, Mónica Cruz y Alejandro Sanz se fueron juntos. «En los Latin Grammy todo el mundo se iba de fiesta y entonces, Alejandro dijo: ‘Yo me voy al hotel porque no me encuentro bien’. Recordad que además ese día Alejandro no estaba muy bien y él dice que se va al hotel. ¿Qué es lo que dice Mónica? ‘Yo no voy a la fiesta al final, yo me voy’. Desde la organización le preguntan que por qué se va y ella dice: ‘Es que me voy con mi amor y no me pongáis otro taxi porque me voy con el taxi de Alejandro».

La relación de Alejandro Sanz y Mónica Cruz parece que va a las mil maravillas. «Lo que me dicen es que están ilusionados, están contentos. Claro es una información que me parece bastante fuerte, que quería tener cotejada, pero me hablan de una ilusión más allá de una simple amistad o de una relación que se vaya a cortar», aseguró Alexia Rivas.