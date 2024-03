Romina Uhrig y su ex marido, Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero

La fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al ex intendente de Moreno Walter Festa y a su ex mujer Romina Uhrig, la ex diputada conocida por su participación en Gran Hermano, por el delito de lavado de dinero. Es por una serie de operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos y en Salta.

En el dictamen, la fiscal a cargo sostuvo que Festa y Uhrig “habrían puesto en circulación fondos de procedencia ilícita –cuanto menos desde el año 2018 a la fecha–, mediante la adquisición, edificación, administración y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Salta, como también a través de la adquisición de diversos vehículos automotores”.

Sin embargo, la ex pareja ya estaba siendo investigada por la justicia provincial por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese expediente tramita actualmente ante la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Moreno. En cambio, la causa por lavado se inició el año pasado por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

Esta investigación se debe a que hay una serie de propiedades en la Costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado. Una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez, un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate.

“La Justicia está pidiendo información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al mismo tiempo, está pidiendo información al registro de la propiedad del inmueble e información a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la Justicia entiende que hay indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero”, informó Rodrigo Alegre en TN Central.

“Se habla del pago de una casa, por ejemplo, en 100 mil dólares en efectivo, eso aparece en el dictamen de la fiscal. La justicia los investiga a ambos por lavado de dinero a raíz de la compra de una serie de propiedades, una serie de automóviles y manejos de dinero. Le están pidiendo incluso información a la unidad de información financiera para ver los dividendos de ambos y dos personas más, porque entiende la Justicia que había una cuestión donde compraban una propiedad y trasladaban el dominio de esa propiedad a otra persona más”, explicó el periodista.