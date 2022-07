«Sabemos que es difícil conseguir trabajo sin experiencia y por ello lanzamos este programa»

El secretario dialogó con el equipo periodístico del programa radial amtutino «Todo Pasa» de FM 88.9 e informó los detalles de ambos programas, los cuales están destinados a dos sectores de la sociedad que tienen problemas para obtener un trabajo.

El PEM está dedicado a los jóvenes de 18 a 25 años, que hayan terminado el secundario, que se encuentren estudiando una carrera universitaria o un terciario, no es excluyente pero se les dará prioridad a los estudiantes, aclaró Proto.

«Entendemos que es necesario desde la municipalidad darles la posibilidad de tener una primera experiencia. El programa se articula con comercios, colegios profesionales, estudios. Nos hemos reunido con el Centro de Comercio y con colegios profesionales y ambas entidades han visto esta idea con buenos ojos» manifestó el funcionario.

«Sería un PPP local, destinado a 40 jóvenes, que trabajarán de lunes a viernes, 4 horas y recibirán un sueldo de 20 mil pesos. Las horas no se pueden acumular el fin de semana, es para que se respeten las reglas, para que no haya un abuso por parte del empleador. No habrá controles pero la oficina de Empleo estará abierta y les pedimos a los empleados que se acerquen si hay algo fuera de lugar» explicó el Secretario de Comercio.

En segundo lugar se presentó el Programa de Equidad Laboral (PEL), el cual se desarrollará con perspectiva de género. «El objetivo del mismo son personas mayores de 25 años y tendrán prioridad aquellas que tengan alguna vulnerabilidad, como por ejemplo víctimas de violencia de género o jefas de familia. Un gran porcentaje (28) serán mujeres o diversidades y se realizará una entrevista personal. Tiene compatibilidad con otros beneficios nacionales, como AUH, Tarjeta Alimentar y monotributo social, por ejemplo», detalló Proto.

«Es muy díficil encontrar un trabajo de lo que uno esta estudiando. Queremos que luego queden realmente efectivos en el trabajo. Los comercios deben pagar solamente un seguro de 800 pesos. Los empresarios o empleadores pueden acercarse, si estan inscriptos en la Dirección de Inspección e Higiene, pueden ser parte» describió el secretario sobre los deberes de aquellos que tomen a los trabajadores.

En ambos, la modalidad es la misma: las inscripciones comienzan el lunes 18 de julio y el 15 de agosto se hará el sorteo. En septiembre comienzan a trabajar durante seis meses, una vez que se cumpla ese ciclo se lanza una segunda convocatoria. «La inversión que hace el municipio es de 2 millones de pesos. Les pido a los interesados que si no entran en este programa, lléguense a la oficina, en España 72, ya que podemos informalos de otras opciones provinciales y nacionales».