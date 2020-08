Sabrina Monteverde ya tiene sus medicamentos

Sabrina Monteverde la joven cordobesa de 22 años finalmente recibió la medicación Trikafta, el fármaco que le permite un tratamiento para combatir su fibrosis quística y le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida.

“¡Un día Trikafta llegó! Antes de lo esperado, por eso mí facha. Pensé en publicarlo más arreglada, con mejor cara, pero la verdad que así salió. Me despertaron de la siesta con una caja y todo lo demás me recordó a que no hay imposibles… todo llega. ¡Gracias, infinitas gracias! Sin ustedes no sería posible. Comienza una nueva etapa, una nueva vida”, relató la joven.

La historia de Sabrina se difundió cuando ella desde su hogar hizo un simple video que subió a Instagram y llegó no sólo a toda la Argentina, sino también a otros países.

El revuelo que causó la historia hizo que la Justicia se expida con rapidez y obligue a la obra social Apross a conseguir el medicamento, que tras poco más de un mes finalmente llegó.