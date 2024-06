Sabrina Rojas volvió a apostar al amor: ¿quién es su “nueva vieja” conquista?

Tras separarse del Tucu López, Sabrina Rojas decidió abandonar por un tiempo el romance y enfocarse en su carrera. A pesar de ello, rápidamente, comenzaron a circular las versiones de una vuelta con su expareja y padre de sus hijos, Luciano Castro. Pero los rumores se disiparon luego de que se confirmó su noviazgo con Griselda Siciliani. Ahora, trascendió un nuevo supuesto, que la vincula con otro hombre.

La noticia fue dada a conocer por Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece), quien aseguró que la actriz habría apostado nuevamente por el amor. “Ella es una figura del medio. Hace tiempo que se viene preguntando con quién andará. Tuvo sus ‘escandaletes’ porque su ex empezó a salir con alguien muy famoso, muy importante, por lo que se le pregunta a ella todo el tiempo en qué anda. Siempre sola, siempre sola, bueno. Estaba buscando y encontré con quién anda: es alguien del pasado, alguien con quien la hemos visto muy de jovencita. Podemos decir que es un ex con el que casi estuvo por casarse”, comentó la panelista y descartó que se tratara de su última pareja.

“Estamos hablando de Sabrina Rojas: está, vamos a decirlo así, ‘visitándose’ con su ex, Juan Pablo Inigizian, al que dejó por Luciano Castro. Él es armenio, ya se comenzaron a seguir. Están teniendo algo”, sumó Paula respecto a la presunta conquista de la conductora de Pasó en América (América).

“Ahí vemos que ella lo está siguiendo en Instagram. Yo hace poco hablé con Sabrina, le pregunté por él y se hizo la esquiva. Estaban ahí como teniendo algo. Viste que ella dice que nunca está sola. Bueno, ya sabemos que no lo está”, señaló Varela a sus compañeros en el estudio. En esa línea, la periodista comentó que pensaba que él estaba con Daniela Urzi: “Él la dejó y ahora está con ella”, explicó rápidamente, dando a entender que el reencuentro entre Rojas e Inigizian se dio luego de su ruptura con la modelo, con quien fue visto a principios de este año en Punta del Este, Uruguay.

Cabe mencionar que este no es el primer rumor que involucra a Rojas en una nueva relación. Lo mismo sucedió a mediados de abril pasado, cuando se la vinculó con Juani Martino, el hermano de la periodista Majo Martino. Fue después de que él publicó una foto en la que se vio la mitad de la cara de una mujer rubia, lo cual avivó las versiones de romance. La imagen ocasionó gran repercusión en redes, ya que desde su ruptura con El Tucu López, a Sabrina no se la había visto con nadie.

Sobre esto, en una emisión de LAM (América) de ese entonces, Yanina Latorre comentó: “La selfie que subió Juan con Sabrina. No la arrobó, pero al periodista Gustavo Méndez le había llegado hace unos días el rumor de que estaban juntos”.

Automáticamente, Pía Shaw le escribió a Sabrina, quien les envió un audio explicando que “todo era mentira”. “Ya sé que Yanina no me va a creer, pero tenemos un grupo de amigos en común que sí están de novios y últimamente nos venimos viendo seguido. Viste lo que hacés después de un par de fernets, que te sacás unas fotos y después te arrepentís. Somos amigos y no pasa nada”, afirmó Sabrina.