Saira Asúa:»Siempre voy a defender el trabajo, me parece feo comparar los diferentes programas nacionales»

La referente Saira Asua, visitó los estudios de «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre el partido Córdoba Futura del cual es parte desde hace un año y se alió a Hacemos Unidos por Córdoba.

Sobre cómo se conformó Córdoba Futura, Asua narró: «Nació un año atrás, con la unión de fuerzas de diferentes localidades del interior, con la idea de conformar un nuevo partido político, un espacio progresista, dentro del peronismo cordobés, que incluya a las organizaciones sociales, partidos políticos y asociaciones civiles diversas, en la búsqueda de encarar las diferentes propuestas, las diferentes ideas políticas que sentimos que faltan dentro de la discución, dentro del peronismo hoy, a eso fue a lo que convocaron e invitaron. Nosotros nos sumamos desde la Asociación Somos Barrios de Pie pero hay muchas más organizaciones. Nuestra referenta máxima es ´Lili´ Montero, que hoy es Directora de Salud Comunitaria y Silvia Quevedo que es candidata en la lista de Daniel Passerini en Córdoba Capital». «Desde Barrios de Pie Alta Gracia, desde este espacio más amplio, nos sumamos a Córdoba Futura y ya hicimos el lanzamiento oficial» agregó.

Las temáticas que llevan como bandera, son la salud comunitaria, la innovación productiva-los microemprendimientos-, el cooperativismo, la economía popular, los feminismos, los derechos humanos, la agenda de las juventudes. «De hecho eso es lo que estamos haciendo en Alta Gracia y lo convertimos en propuestas e ideas programáticas para aportar desde ese lugar tanto a la gestión de Martín Llaryora como a la de -después del triunfo- a la de Marcos Torres. Venimos desarrollando bien la agenda, incluyendo también cuidar el medio ambiente y nuestra casa en común, la prevención de los consumos problemáticos a través de los promotores culturales a partir de un trabajo territorial y barrial. Estas temáticas no suelen ser lo urgente, siempre lo urgente son los servicios públicos, la falta de empleo, los problemas debido a la crisis económica que estamos atravesando, sin embargo no hay que dejar de lado estas cuestiones que nos atraviesan por el cuerpo. Agrego los derechos de los animales».

Ante la pregunta: ¿Cuándo se produjo la transición, ya que varios espacios te querían como viceintendenta?, respondió: «Eso es un reflejo del trabajo que venimos realizando en la ciudad, lo que significamos y lo que expresamos como espacio social. Tiene mucho sentido porque nosotros nunca cerramos el diálogo desde Córdoba Futura, sin embargo siempre fuimos muy claros que somos parte del esquema de HUPC. Fuimos parte de la campaña de Martín Llaryora gobernador, trabajamos en el territorio para que eso suceda. Hoy la propuesta más firme y la que demostró gestión es la de Marcos Torres y HUPC».

En relación a si ya se sentó con el intendente Marcos Torres a dialogar, la representante de Somos Barrios de Pie afirmó: «La agenda y los nombres la vamos a charlar en agosto pero él sabe lo que somos y lo que significamos».

Sobre si aún es parte o comparte las ideas de Libres del Sur, Asua contó que hace 4 años que no es parte de ese espacio y que las ideas de ese partido no la representan. «A nivel nacional somos parte de Somos Barrios de Pie que está junto al Frente de Todos pero a nivel local estamos con Córdoba Futura. Le pusimos ese nombre poruqe estamos pensando en Córdoba y quisimos dejarle esa impronta. Y nuestra visión está puesta en los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que ven en nosotros la solución a algunos de sus problemas cotidianos, no de la macropolítica».

«No niego de donde vengo, de una expresión amplia que era Alta Gracia Somos Todes, que sacamos un 8% de los votos en ese entonces, siento una gran responsabilidad por todas esas personas que creyeron en nosotros y la asumo, de seguir pensando una ciudad que nos incluya a todos y a todas, de construir una agenda que tanto nos costo crear en 2019 y mantenerla estos 4 años y que ahora la pondremos a trabajar, entendiendo el contexto actual y que vemos una oportunidad real en esta amplitud del peronismo» expresó la joven.

Sobre los dichos de María Inés Chiotti, ex candidata a legisladora departamental por «Creo en Córdoba», Asua respondió: «Hay un malentendido con respecto a que son los movimientos populares y que se hace con estos programas nacionales; nosotros venimos fortaleciendo los procesos de innovación productiva, la economía popular y defender el trabajo de los compañeros y compañeras que pintan cordones, escuelas, que tienen una cooperativa textil que hace frazadas, que tienen una panificación que reparte pan a domicilio, ¿cómo no voy a defender el trabajo? Me parece feo comparar los diferentes programas. Invito a todos los que quieran que pasen por los espacios comunitarios donde estamos trabajando y los van a recibir con el mayor de los afectos y le van a contar que están haciendo en la ciudad. El trasfondo es el mismo en todos, tratar de solucionar la falta de trabajo» concluyó.