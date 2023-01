Saira Asúa: «Hay un femicidio cada 33 horas en Argentina»

En el marco del femicidio de Valeria Oviedo, de Despeñaderos, la semana pasada, siendo éste le tercer femicidio en lo que va de enero en Córdoba, desde «Todo Pasa» se comunicaron con Saira Asua, para hablar sobre el tema.

Sobre la problemática de la violencia de género y los femicidios, Asua afirmó que trabajan con los datos brindados por el Observatorio «Ahora que si nos ven» que trabaja en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de Nación.

«En lo que va del 2023, hay un femicidio cada 33 horas. Estos números nos alarman muchísimo ya que no bajaron las cifras, siempre suceden entre 27 y 33 horas, los femicidios y transfemicidios. Durante el 2022, se registraron 249 femicidios, entre ellos, 179 mujeres y femicidios vinculados. En el femicidio vinculado, la víctima no es directamente la mujer, sino otras personas relacionadas a ella. En ese marco, las víctimas fueron 57 mujeres y niñas y 13 hombres y niños. Un claro ejemplo fue un caso de Anisacate, donde el ex mató a la pareja actual de la mujer. Además se quedaron sin madre y algunos sin padre, unos 213 niños y niñas» explicó Asua.

El observatorio también señala algunas características: el 41 por ciento son cometidos por la pareja, el 18% por el ex, un 14 por ciento por un familiar y sólo el 1% por desconocidos. De estos números, hay un 13% de los cuales no se cuentan con datos, están aún en investigación. «Nos alarma que el 57% fue en su vivienda, 7 por ciento en la casa compartida y un 21% en la vía pública».

Asua también hizo referencia a una nueva figura que se tiene en cuenta: la «violencia bicaria», que es la que ejercen los agresores contra los hijos, no sólo fisica, sino también económica o relacionada al régimen de visitas.

La referente recordó que desde hace años, la Fiscalía de Alta Gracia informó que la violencia de género y los abusos sexuales ocupan junto a las denuncias por usurpaciones, el primer lugar en esta zona.

Con respecto a si se ha avanzado en relación a años anteriores, detalló: «Hace unos años estos temas ni siquiera se hablaban: cuando una mujer denunciaba violencia, te decían: ´es un tema doméstico, se debe resolver dentro de la casa´. Hoy tenemos entidades financiadas por los gobiernos, se habla del tema, hay profesionales que contienen a las víctimas. Desde hace diez años, diferentes estamentos empezaron a tratar la temática, tenemos la línea 144 para denunciar, se conformó el Ministerio de Género a nivel nacional y provincial».

Y agregó: «Yo creo que las instituciones son la respuesta, lo digo porque trabajo en el territorio. Por supuesto, hay muchas cuestiones que se pueden mejorar. Aquí en Alta Gracia, el Área Familia trabaja muy bien: de lunes a viernes, todas las mañanas. Los casos que llevamos tienen un acompañamiento y las han ayudado con los programas nacionales o provinciales que existen para estos casos». Además remarcó el trabajo que realiza ALDEA, un espacio de escucha activa y de acompañantes comunitarias.

La joven afirmó que si no te toman la denuncia, se debe pedir el nombre del agente policial, «ya que a partir de una denuncia, una exposición o un botón antipánico, se puede evitar algo peor».

Asua aseguró que una de las posibles salidas es en la educación: «El estado debería poner el foco en la ESI, en todos los sistemas educativos, desde el jardín de infantes hasta la secundaria y también en los territorios, en los barrios. Debería haber un Polo de la Mujer en cada localidad de Paravachasca, no tenemos en cada comuna o municipio, todas las herramientas para contener a la víctima».