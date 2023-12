Sala: «Ayer vi que la Legislatura dejó de ser una escribanía, ahora es una entidad que representa a la población de verdad»

Durante la mañana de este jueves, Ignacio Sala, Legislador y Presidente del Pro Santa María, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló de su comienzo en las sesiones de la Legislatura y cómo se lleva el tratamiento de las leyes: «Ayer vi que la Legislatura dejó de ser una escribanía y ya no son 52 votos los que iban a levantar la mano, ahora es una Legislatura que representa a la población de verdad, que trabaja con criterio y está dura porque vienen con un ritmo atropellado. Eso ya no es más así».

«Uno de los temas que veníamos tratando, si bien con poco tiempo y nos llevó dos semanas, fue la Ley de Seguridad. Otro fue la reducción de los empleados públicos, pero quisieron desviar la atención hacia otro lado, pero no hubo quórum. Lo que está pasando lo veo bastante complicado. Milei castiga a los altos funcionarios y no rinden cuentas. No somos opositores, somos responsables», dijo.

«No venimos a poner palos en la rueda, venimos a trabajar en conjunto. Yo creo que hay algo detrás de la Ley de Seguridad, donde se tienen que ver varias cuestiones. Mandaron una ley de recorte, pero en la seguridad hay un artículo que dice “contratación de agentes”, es decir, que el poder ejecutivo puede designar gente frente a los otros poderes. Y esa ley se aprobó… esto es un mamarracho. Las comunas necesitan recursos humanos. Estamos todos trabajando para ver a qué lado va cada uno, pero no sabemos si vamos a armar un interbloque», expresó.

En cuanto a su rol como presidente del Pro, Sala mencionó que «Vamos a intercambiar con Patricia Botta la presidencia del Pro. Solo quiero que me tengan en cuenta en las opiniones, escuchen y me llegue la información, con eso me alcanza. Hemos decidido despegarnos de Juntos por el Cambio. Estamos tratando de trabajar con madurez, en conjunto y sacar decisiones juntos, para valer muchos más y conseguir nuestros objetivos».

Por el lado de su trabajo en la Legislatura, expresó que «Vamos a acompañar todo lo que consideremos un ajuste, de la que ellos gobernaron hace muchos años y son argumentos sin sentido. Se tienen que ajustar ellos, la provincia está fundida. Yo de esto veo positivo que se han dado cuenta que ahora se tienen que sentar a hablar».

Además, «Pedimos que presenten las leyes con 3 días de anticipación por lo menos. Pero ellos tienen que entender que vinimos a trabajar, y no a que nos notifiquen las leyes. Tenemos un montón de intendentes de este interbloque, la Legislatura es una locura. No están designadas las comisiones para los proyectos de ley».

«Es imposible darte cuenta, y tuve que echar gente del municipio porque robaban cuando era intendente. No tengo por qué ser consultado por la situación de Anisacate. Estoy a disposición para lo que necesite Natalia Contini. Estamos todos de acuerdo de que nos bajen el presupuesto, pero tengo varias personas que vienen a mi despacho a trabajar. Cualquier vecino del departamento y la provincia que necesite algo, está invitado a verme y lo recibiremos en mi despacho», finalizó.