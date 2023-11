Sala: «Schiaretti no jugó y el electorado cordobés es el mejor de la Argentina: piensan el voto y eligen candidato»

Los referentes del PRO, Ignacio Sala, Presidente de la Junta Ejecutiva Departamental, Ricardo González, Presidente del PRO Alta Gracia y Marcelo Cammissa, ex candidato a vice intendente, fueron entrevistados por el equipo de «Todo Pasa» de Fm 88.9 sobre su rol en el ballotage.

«Se trabajó muy duro para mantener que ese voto no se diluya. Estuvimos trabajando a nivel provincial todo el equipo de Patricia como ella lo manifestó, y después nosotros en una reunión departamental, lo hablamos en equipo y decidimos mantener la misma línea. Sabemos muy bien lo que nos diferencia de los K. Algunos dudaban, pero decidimos salir a laburar como lo hicimos» comenzó Sala.

«Yo creo que Schiaretti no jugó, y el electorado cordobés es el mejor de la Argentina. Piensan el voto y eligen el candidato. Hay un margen muy amplio que eligen a uno a nivel nacional y otro a nivel provincial. Tiene su autonomía y no se puede quebrar. Se vio siempre eso» continuó el presidente del PRO a nivel departamental.

«Si algo le faltaba a la Libertad Avanza para dar ese paso firme a la presidencia, después de las elecciones generales, era un apoyo estructural que no tenía porque no son una fuerza consolidada, institucionalmente orgánica en la Argentina, era una reunión de voluntades. Ese apoyo terminó de configurar que fue fundamental y se va a ir madurando más con el paso de los días. Lo vamos a ver consolidarse a través de los pasos que hay que dar en el Congreso y las personalidades del gabinete» afirmó Cammissa.

«El PRO aportó a poder ayudar en la fiscalización. Pudimos volcar la experiencia y acoplarnos en eso, a pesar de que la elección era de La Libertad Avanza. Pudimos trabajar bien en eso y donde pusimos gente y experiencia en la fiscalización, que permitió garantizar. Eso se dió en el departamento y Alta Gracia. Vamos a aportar lo que haga falta, pero no es el objetivo. Hay una estructura partidaria y eso se está viendo. Todo esto va a ser un proceso. Nos dejaron tomar decisiones desde los referentes del partido y confiaron muchísimo en nosotros» manifestó González.

«El radicalismo se debe un espacio de reflexión rápido, una reconfiguración; sobre todo lo que hemos compartido estos últimos años. Ellos quedaron descolocados porque el mismo ataque fue por la campaña. A los radicales les costó interpretarlo, se quedaron más con el entripado personal que lo que había que hacer por el país. Tenemos que cambiar las cosas y los espacios tradicionales, les están marcando que deben tener un espacio de reflexión hacia la política del siglo XXI» agregó González.

«Alta Gracia tiene intendente para gestionar y Milei tiene que reconocerlo a él, no al partido. Es un ida y vuelta. La ciudad y los vecinos estudiaron muy bien lo que quisieron votar, pero no se pudo trasladar al nivel presidencial como lo fue en el municipal. Puede ser que la gente se haya cansado y este sea el final de una etapa. No hay que subestimar más al votante» finalizó el concejal.

Por su parte, el legislador electo de Juntos po el Cambio, dijo: «Yo vine a representar un sector, pero mis ideales están intactos. Donde estoy yo, es gracias a un equipo. Eso no tiene precio. Me voy a mantener con la palabra y voy a modificar cosas en la Legislatura. Yo hablo y con la gente escucho, pero no nos cambia nuestra forma de pensar».

«Nuestra mira era apoyar a Milei desde el PRO en las elecciones presidenciales, y eso se cumplió. Mañana irá a la mesa nacional. Nosotros tuvimos reuniones y organizándonos a nivel partidario, por todos los cambios que se vienen. Se vienen tiempos muy complicados. Estamos a full y después de esto, tenemos que volver a casa. Queremos que este gobierno triunfe y el país salga adelante» concluyó Sala.