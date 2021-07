Santa Ana: Se le cruzó un perro y terminó en el Hospital

Hace apenas algunos días atrás este medio revivía un viejo reclamo vecinal que no solo no tiene solución sino que ya se ha tornado un verdadero problema para la población de Villa Parque Santa Ana: los perros sueltos.

Sin embargo, en las últimas horas una mujer compartió a través de las redes sociales, las consecuencias de aquello que pudo ser evitado, informando que una vecina debió ser hospitalizada tras caer de su motocicleta al cruzársele un perro y un gato en medio de la calle.

“Esto fue cerca de las 22/23horas. Mi amiga iba en moto, se le cruzó un gato y un perro por calle 3 entre 12 y 14, salieron a media cuadra y la hicieron caer. No se quebró de suerte, aúnque tuvieron que internarla.

Deberían estar adentro, si no tienen los recursos suficientes para tener mascotas NO LAS TENGAN!!!”, expresó indignada, la vecina.

Ante esto los vecinos se organizan y mediante nota le exigen al Municipio la intervención inmediata en el caso que ya ha ocasionado múltiples problemas y que sigue sin solución.