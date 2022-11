¡Santi Maratea lo hizo! ¡Consiguió el dinero para que viaje Delfi!

Cabe destacar que se tiene en cuenta el dinero colectado por la familia (un millón) y por la Fundación «Un Tatuaje por una Sonrisa» del cordobés Juan Pablo Rodríguez (un millón y medio). Maratea completa con su recaudación lo que los Caponigro necesitan para viajar.

En cinco días -la movida comenzó el 3 de noviembre- Maratea logró juntar a nivel nacional lo que la familia no había podido a nivel local. Esta tarde el joven publicó una historia anunciando que había colectado el total, hecho que fue confirmado por Alejandro Caponigro, papá de la pequeña.

A fines de octubre, fue primicia de RESUMEN que la fundación de Maratea se había comunicado con Vanesa Altero, la mamá de la pequeña, para informarle que se harían cargo de conseguir el dinero para su viaje.

El influencer lleva adelante otras campañas de urgencia. Desde entonces, toda la comunidad y en especial la familia y amigos de Delfina, esperaban el lanzamiento oficial de la colecta por ella.

Y llegó el día: «Escuchen, ustedes no están preparados para el nivel de ternura de esta situación, pero les presento a Delfi (y muestra una foto). Me preguntarán, ¿me la puedo llevar a mi mesita de luz? No, pero la podemos llevar a México» comienza Santi.

Luego explica que la niña tiene síndrome de Crouzon, que ya fue operada dos veces, que perdió la vista en un ojito y debe realizarse un tratamiento de Células Madres en México para no perder la vista en el otro.