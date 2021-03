“Santos” de su devoción: Todos quieren estar cerca del Ex Ministro ungido por Macri

El calendario electoral para las elecciones legislativas de este año ya tiene fechas confirmadas: El 8 de agosto serán las PASO y el 24 de octubre las elecciones Generales. Con este calendario en mano, los socios de la alianza Juntos por el Cambio en Córdoba barajan los distintos escenarios para llevar a cabo durante este año. Los primeros lanzados a las PASO son: Luis Juez como Senador, la Liga SUMAR sin aclarar candidatos (Aunque se habla de Rodrigo de Loredo como primer candidato a Diputado Nacional), Negri desliza la posibilidad de querer pelear por la candidatura al Senado así como Ramón Mestre a la Cámara Baja y desde la Coalición Cívica-ARI se está viendo la posibilidad de presentar en agosto lista propia.

El armado electoral con miras a agosto se toma cada vez con mayor seriedad, ya que en esta oportunidad, a diferencia del 2017, lo que se pone en juego es el liderazgo indiscutido de la oposición a Hacemos por Córdoba para el 2023. Los socios, creen en la utilización de las legislativas como instrumento de consolidación de un único líder que sería el candidato a Gobernador de acá a dos años.

Con ese pensamiento unificado, el Ex Ministro de Turismo de la Nación durante la gestión macrista y actual Presidente de la Fundación Pensar, dice tener el aval del ex Presidente Macri y de las autoridades del PRO Nacional como Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para disputarle la Gobernación a Hacemos por Córdoba y en este año ser candidato a primer Senador Nacional por Juntos por el Cambio. El potencial del ex Ministro se vió cuando hace pocas semanas la comitiva del PRO Córdoba llegó a Buenos Aires con la intención de tener reuniones con los “popes” amarillos: De tal contingente participaron la Senadora Laura Rodríguez Machado, el Presidente del Partido en Córdoba Javier Pretto, la Diputada Nacional Soher El Sukaría y demás dirigentes de peso. Pero de nada les sirvió tanto mérito ya que Gustavo Santos a los días logró una audiencia personalizada con Macri, Larreta y Bullrich.

Así es como Santos emprendió una agenda colmada de invitaciones de todos los sectores locales de la coalición: En primer lugar se lo vió acompañando a la Diputada Nacional Graciela Ocaña en el lanzamiento de su partido Confianza Pública en Córdoba de la mano de su referente local, Laura Sesma. En la última visita de Patricia Bullrich a Córdoba se lo vió a Santos sentado a su derecha presentando el libro de la Ex Ministra de Seguridad. Este sábado se lo vió en la asunción de autoridades del partido del periodista “Beto” Beltrán Primero La Gente en la que su nuevo Presidente, Gastón Dueñas, destacó su presencia. Luego del acto, viajó junto a Gregorio Hernández Maqueda, el Presidente de la Coalición Cívica-ARI, al Hotel Holiday Inn para tener una reunión en donde el Partido de Elisa Carrió en Córdoba le dio un gran espaldarazo al ex Ministro de Macri.

El recorrido, al menos por ahora, terminó con una exposición que dio él mismo en la Jornada de Turismo y Economía en la que lo acompañó la Senadora Nacional Laura Rodríguez Machado.

Una curiosidad, antes de emprender esta gira recorriendo los partidos aliados, Gustavo Santos ya se había reunido con dirigentes del Partido Laborista en un almuerzo informal que publicaron desde el Laborismo en su cuenta de Twitter como “El deber de construir el consenso”.

En fin, la figura de Gustavo Santos suma cada vez mas adhesiones, pero todavía falta la palabra del socio mayoritario de la alianza en Córdoba: La Unión Cívica Radical, con la mayoría de sus líderes internos.