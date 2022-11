Schiaretti lo propuso a Llaryora como candidato a gobernador

El intendente capitalino Martín Llaryora quedó oficializado como candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba para los comicios provinciales de 2023. En un importante acto político que se realiza en el hotel Quorum, el gobernador Juan Schiaretti propuso a Llaryora como el postulante para retener el poder el año que viene.

En primer lugar, el gobernador Juan Schiaretti destacó el perfil del sanfrancisqueño. Afirmó que el intendente “mostró ser un cordobés hecho y derecho”. Dijo que “cuando se tuvo que plantar para defender a Córdoba lo ha hecho”. Planteó que Llaryora es “una persona que no se calla”. Y agregó que “tiene las condiciones para llevar a Córdoba a esta nueva era que se avecina”. “Me refiero al amigo Martín Llaryora. Les pido que acompañen a Martín Llaryora para que sea el próximo gobernador de Córdoba” y lo lanzó oficialmente como su aspirante a la sucesión.

Antes de pedir el apoyo a Llaryora, Schiaretti había buscado diferenciarse de la oposición y del Gobierno provincial. “En nuestra Córdoba no vivimos insultándonos. No nos peleamos. Trabajamos en conjunto para seguir siendo el polo productivo de la patria argentina. Nos pregunta cómo consiguen hacer esto en Córdoba. Conseguimos hacer esto porque el cordobés es un pueblo que quiere producir y trabajar, que no quiere vivir del subsidio, sino del trabajo que le permite vivir a su familia”, aseguró el mandatario.

“La transformación que se nota a lo largo y a lo ancho no es otra cosa que la expresión del modelo cordobés. Somos un gobierno que hace mucho y habla poco. Un gobierno que no es comentarista de la realidad. Actuamos sobre la realidad para transformarla”, expresó el gobernador, ante un auditorio repleto y del que son protagonistas los principales dirigentes de Hacemos por Córdoba, además de las funcionarios del gabinete provincial, y de la mayoría de los intendentes del espacio.

“Somos los que trabajamos junto a todos los sectores, podemos pensar distinto, pero respetamos a todos para que Córdoba progrese. Nosotros somos un gobierno serio que no anda con chicanas baratas. Nosotros somos un gobierno que respeta a los cordobeses. Eso nos diferencia de los otros. En Córdoba, en vez de pelearnos todos tenemos puestos la camiseta de nuestra bendita provincia”, declaró.

En representación del Departamento Santa María, estuvieron presentes el Ministro Facundo Torres, el intendente Marcos Torres e intendentes y jefes comunales de Hacemos por Córdoba de todo la zona.

El candidato designado agradeció a José Manuel de la Sota y a Schiaretti por haber conducido el proceso político del peronismo de Córdoba. Y dijo que tomará con “responsabilidad” el desafío de ser el continuador de ese trabajo.

Al hablar ante lo más granado del justicialismo cordobés, Llaryora planteó que buscará sumar a “nuevos espacios políticos” a Hacemos por Córdoba. Habló de “ampliar” la coalición gobernante. Como lo había dicho Schiaretti en el discurso con el que lo postuló a Llaryora, el intendente dijo que este gobierno “hace mucho y habla poco”.

Llaryora dijo que “los años no tienen nada que ver”, en respuesta a las críticas opositoras por los 24 años que el año que viene cumplirá el peronismo en el poder. “Hemos sido elegidos porque la gente ve que hacemos bien las cosas”, planteó.

“Asumo el compromiso de llevar a los más alto las banderas que elevaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti”. Dijo que Schiaretti será su “principal consejero” en un eventual gobierno suyo.

Además, Llaryora propuso a Schiaretti como candidato a presidente para 2023. Dijo que la Nación necesita de un dirigente del interior con las características de Schiaretti. Y comenzó a corear “El Gringo presidente, el gringo presidente”.

“Hoy empieza, lo mejor está por venir. Viva Córdoba. Viva Córdoba carajo”, exclamó ya casi sin voz Llaryora sobre el final de su discurso. Tras esos dichos, el intentende se fundió en un abrazo con Schiaretti, que subió al escenario para la foto de rigor.