Se concretó la denuncia penal contra los protagonistas del Aromos Gate

Es oficial la resolución de la comisión ejecutiva por un sumario administrativo iniciado en 2021. Se trata de un hecho que sucedió en julio del año pasado, donde dos miembros de la gestión de Villa Los Aromos fueron encontrados manteniendo relaciones en las oficinas de la comuna, hecho por el cual ambos fueron investigados y ahora tendrán una sentencia resolutiva. La jefa comunal, Nelly Morales, se refirió al asunto de la siguiente manera: “No di nombres en su momento, se llevó a cabo una investigación. Es un tema personal y se lo manejo de manera política. Se trató con absoluta reserva, pero luego tomó estado público ya que luego pasaron otros hechos ya del ámbito policial. Por lo tanto, se hizo una destitución y no se llegó a mayores. Lo quisieron llevar al ámbito político pero nos amparamos en el Código Penal. Se llegó a un estado de agresión hasta mi persona y no he hecho denuncia alguna al respecto. Es una causal de indignidad”.

Por su parte, Ricardo Beux agregó que el hecho de aparecer en titulares nacionales por este tema afectó la imagen de la comuna. Ambos denunciados formaron parte de la gestión y compartieron el proyecto en su momento. “Nos causó indignidad que sucediera dentro de la comuna”, expresó Morales. En breve deberá asumir el próximo tribuno de cuentas, quien es el siguiente en la lista.

A pesar de estos hechos mediáticos, la jefa comunal argumentó que en la comuna se sigue trabajando. En este momento se está realizando la segunda parte de calle Los Castaños, obra importante para la zona y además financiada con fondos propios de la localidad. Por otro lado, la calle Aguaribay se encuentra suspendida su realización por Policía Ambiental, quienes se encuentran realizando una investigación a partir de una denuncia por aparente desmonte de flora nativa en el lugar. “Queremos abrirla, está marcada desde 1945. Todo en Los Aromos lo politizan. Hay un grupo que está constantemente hostigando a esta jefa comunal”. La gobernante aclaró que en breve saldrá el expediente de Policía Ambiental para poder abrir esa calle, la cual es casi un acceso directo a Alta Gracia, permitiendo un camino práctico para el paso de ambulancias, en casos de urgencias, y los bomberos durante un posible incendio.