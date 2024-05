¿Se confirma?: Eva Bargiela y Gianluca Simeone, cada vez más cerca

Tras separación definitiva y divorcio de Eva Bargiela con Facundo Moyano, en las últimas semanas la modelo fue vinculada amorosamente con el hijo del Cholo Simeone, Gianluca Simeone.

Los rumores comenzaron cuando ambos comenzaron seguirse en las redes sociales y las sospechas se elevaron cuando muchos internautas notaron que se dejaban muchos likes el uno al otro.

Sin embargo, este lunes llegó la prueba más contundente sobre esta posible relación. «Romance confirmado. Eva Bargiela y Gianluca Simeone», publicaron en las redes junto a un video comprometedor. En el clip que se viralizó, se los puede ver a los protagonistas de esta historia bailando y charlando muy pegados en un boliche de la noche porteña.

«Venimos siguiendo a esta pareja con los likes y conté que el jueves estuvieron cenando en mesas separadas en Gardiner, pero el fin de semana @elejercitodelam consiguió imágenes juntos en Mata, previo hubo presentación oficial entre amigos», agregó la cuenta Gossipeame.

Lejos de los reflectores y enfocada en su carrera como modelo, Eva Bargiela se enfrentó a los rumores de romance con Benjamín Alfonso con firmeza y claridad durante una entrevista con Socios del Espectáculo. La modelo abordó de manera contundente el vínculo con el actor después de su separación de Facundo Moyano.

“Nada. Lo re quiero a Benja. Tenemos re buena onda. Lo quiero, me parece un amor, pero no. Entiendo que es divertido desde los medios generar vínculos o decir por decir, pero la verdad es que no estoy con él”, dijo Eva Bargiela ante las preguntas del notero de Socios del Espectáculo.

Y cerró: “Con él tengo muy buena onda, la mejor, y es un amor. Pero no estamos juntos”.

En el verano, ella misma había desmentido los rumores, que en las últimas semanas volvieron a estar en boca de muchos. “No sé de dónde salió ese rumor, ja”, ironizó Eva en enero, haciendo referencia a la bomba que habían detonado en Socios del Espectáculo, después de precisar que Benja se había separado de la italiana Linda Morselli tras dos años de relación.