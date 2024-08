Se conocieron nuevos detalles de la autopsia de Silvina Luna

Silvina Luna fue una actriz, modelo y presentadora argentina, que nació el 21 de junio de 1980 y falleció el 31 de agosto de 2023, es decir, hace casi un año. Lo cual causó mucha conmoción en la farándula argentina, debido a que solo tenía 43 años.

Silvina Luna falleció luego de pelear por su vida, teniendo en cuenta que fue diagnosticada de hipercalcemia e insuficiencia renal, y recibía diálisis tres veces por semana. En 2010, la famosa fue operada para aumento de glúteos por el cirujano Aníbal Lotocki, y este le habría aplicado polidimetilsiloxano. En 2016, Cristian Pérez Latorre la operó para ayudarla a retirar dicho material.

Cabe recalcar que a casi un año de la muerte de Silvina aún no se conocieron los datos de la autopsia. Por eso, Ángel de Brito habló sobre ello en “LAM” (América TV). Teniendo en cuenta que él era muy amigo de ella.

Ángel de Brito explicó que lo que causó la muerte de Silvina Luna fue una bacteria, pero que ella venía teniendo múltiples complicaciones por las cirugías estéticas. Y luego, hizo hincapié en que aún la autopsia de ella no tiene resultado.

“Es extrañísimo que no esté la autopsia de Silvina Luna. No puede ser que la autopsia de Silvina Luna aún no tenga resultados. Es el tema de los médicos, se van cubriendo entre ellos. No puede ser que todavía no tenga resultado porque todos los que la trataron y atestiguaron, que me disculpe Ezequiel, el hermano, contaron que Silvina tenía todo el cuerpo duro porque se le iba endureciendo por el material que le pusieron”, explicó.

“Todos los que la vieron, les paso eso. Cuando estuvo internada, perdió mucho peso y masa muscular, le quedaba el material duro en partes del cuerpo”, agregó Ángel.