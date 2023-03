Se cumple un año de la muerte de Mario Terán Salazar, el militar que ejecutó al Che Guevara

Hoy viernes 10 de marzo se cumple el primer aniversario de la muerte del militar boliviano Mario Terán Salazar, cuya mano fue la ejecutora nada mas y nada menos que de Ernesto «Che» Guevara.

El hombre tenía 80 años y desde hacía tiempo estaba internado en un Hospital de Santa Cruz, Bolivia. Su nombre permaneció durante décadas escabullido entre la nebulosa de la historia de la guerrilla y poco se sabía de él hasta que el militar retirado Gary Prado Salmón, quien capturó al Che en Bolivia, confirmaba su deceso.

Terán se arrepintió de matar al Che

Tras ser herido en combate, el Che Guevara fue capturado en Bolivia el 8 de octubre de 1967 por fuerzas bolivianas con el apoyo de dos agentes de la CIA cubano-estadounidenses. Enseguida fue conducido a una escuela abandonada del poblado de La Higuera, donde pasó la noche. Un día después fue ejecutado. La imagen del cuerpo de Guevara fue expuesta como un trofeo de guerra.

Años mas tarde, Terán se animó a confesar lo que verdaderamente sintió cuando ejecutó a quien era la cabeza mas buscada de la guerrilla por aquel entonces y hasta habló de cuales fueron sus últimas palabras.

“Fue el peor momento de mi vida. Vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ¡´Póngase sereno -me dijo- y apunte bien! íVa a matar a un hombre!’ Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé’’, contó Terán años después.