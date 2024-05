Se cumplen seis años de uno de los femicidios más atroces de la historia de Alta Gracia: el de Silvia Maddalena

La tarde del 19 de mayo de 2018, el papá de la odontóloga Silvia Maddalena se encontró con el horror. Al ver que su hija no respondía, se acercó al consultorio de Av del Libertador y allí la encontró sin vida y con serios signos de haber sido abusada sexualmente; algo que a posterior, se confirmó.

Los interrogantes eran muchos pero nada hacía llegar al autor del hecho. Días después y gracias a que una vecina de la ciudad descubrió elementos que comprometían a su pareja con el crimen, la verdad salió a la luz. Héctor Gómez, un rosarino de 23 años era detenido e imputado de Femicidio. Días después, su hermano Alcides caía por encubrimiento.

Sin duda, fue una verdadera sorpresa para el fiscal. Gómez no estaba ni cerca de la lista de sospechosos y de ninguna manera podrían haberlo vinculado con semejante hecho de no haber sido porque la mujer y madre de su hija se animó a denunciarlo. Días después los hisopados no dejarían dudas, confirmando que el ADN de Gomez era el hallado en el cuerpo de la joven profesional.

Poco se sabía del móvil del crimen. Si Silvia conocía a su victimario o no. Por dichos de testigos, se supo que el joven que vivía en Barrio General Bustos, había merodeado varias veces por el consultorio y mirado hacia el interior. Lo habían visto descender del colectivo en horas de la tarde cuando regresaba de Córdoba, donde trabajaba, y caminaba por el lugar siempre observando hacia el consultorio. Incluso, se dijo además que la odontóloga lo había tenido agendado en alguna oportunidad como un paciente a atender, pero al parecer, Gómez nunca asistió a esa consulta.

¿Quién podía matar con tanta saña?, ¿Era alguien obsesionado?, ¿Acaso Silvia lo conocía y le tenía miedo?. Esos interrogantes seguramente nunca serán revelados y es que en 2019 el femicida fue condenado a prisión perpetua en un juicio abreviado. Instancia que prefirió evitar el padre de la víctima y a la que asistió sólo un momento su mamá.

Pero la duda radicaba en si realmente se había tratado de un femicidio, teniendo en cuenta precisamente que no había vinculo previo entre el agresor y su víctima y que no había elementos que comprobaran que se conocían con anterioridad al hecho; algo que es clave en las condenas de género. Sin embargo, la vulnerabilidad de la víctima y el hecho de que Gómez haya actuado con supremacía sobre ella, la posicionaba en una indefensión propia de su condición de mujer y, tras esto, la Justicia no dudó y aplicó Femicidio.

Silvia se convirtió en la 5ta víctima de este tipo en Alta Gracia y fue, sin duda, uno de los crímenes mas aberrantes que movilizó incluso a nivel nacional.