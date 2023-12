¿Se dan una segunda oportunidad?: Tini Stoessel y Sebastián Yatra estarían volviéndose a ver

Hace pocos días, Sebastián Yatra confirmó su separación de Aitana, la actriz y cantante española con la que estuvo saliendo el último tiempo. Pero a raíz de esta ruptura, sorpresivamente se volvió a instalar en el ambiente un posible acercamiento entre el colombiano y su ex, Tini Stoessel, quien también está soltera luego de finalizar su noviazgo con Rodrigo De Paul.

Durante este martes, Paula Varela dio la información en el programa Socios del Espectáculo, donde mencionó que la ex pareja estaría hablando nuevamente. “Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, comenzó diciendo la panelista al aire del ciclo televisivo y sumó: “No había ningún rumor de esta separación, y cuando le preguntan, en los premios en Los Ángeles, él dice: estamos separados”.

“Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, agregó la panelista.

Por su parte, Varela dio más detalles respecto a este tema y ahí dijo que entre la cantante y Rodrigo De Paul, no habría vuelta atrás. “Tini con De Paul nada. Ella se quedó muy enamorada de Yatra, ellos se separaron en la pandemia. Cuando eran pareja hablaban de hijos, de casamiento, fueron juntos a lo de Susana Giménez. Cosas que nunca habló con Rodrigo De Paul, es un paso que Tini nunca quiso dar con él”.

Además, la panelista de El Trece contó otro detalle que llamó la atención: “Hace cuatro días Yatra estuvo en un recital, donde él presenta un tema que le escribió a Tini, y dice unas palabras que dan a sospechar que volverían nuevamente, no la nombra a Tini. Pero ellos están coqueteando”, afirmó confiando en la información que le llegó.

Y por último, Paula contó qué es lo que estaría frenando a la cantante para confirmar la reconciliación: “Lo que me dicen a mí, es que Tini no quiere quedar pegada como le pasó con De Paul, con que ella sería una tercera en discordia de nada. A ella le pesó mucho lo que pasó con Cami Homs. En caso de blanquear este reencuentro, porque me dicen que están ahí viendo, tiene que estar muy seguros los dos, porque son figuras muy importantes, y las carreras de los dos, les suma”, concluyó.