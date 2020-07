“Se habla muy poco de política, el contexto es otro y va por el lado de la solidaridad”

Juan y Federico Guardabassi, junto a Juan Oviedo, pasaron por el programa “Todo pasa” de la 88.9, donde dialogaron acerca del reagrupamiento de la Juventud PRO y de una nueva campaña solidaria llevada a cabo por la agrupación. La misma lleva el nombre de “Juntos contra el frío” y busca recolectar frazadas, ropa de abrigo y todo aquel insumo que sirva para combatir las bajas temperaturas que comienzan a azotar en esta época del año.

“Es un peso grande arrancar con una campaña como esta, pero me enorgullece un montón que me hayan elegido para llevar adelante esta campaña. Cuando uno se aleja un poco ve que hay distintos barrios a los que ayudar y dar una mano. No hemos caminado el territorio por la pandemia, pero nos hemos contactado con merenderos y ONGs, donde muchos han aceptado que le demos una mano”, detalló Juan Guardabassi, a la vez que agregó que la campaña se está desarrollando a nivel provincial y está teniendo éxito. Debido al contexto sanitario, son ellos mismos quienes se acercan a retirar las donaciones.

Los referentes destacaron que las caras más visibles del partido a nivel departamental, Ignacio Sala y Laura Rodríguez Machado, se encuentran conformes tanto con el rearmado de la juventud como la campaña solidaria.

Respecto a la relación con las otras agrupaciones políticas y las que conforman el espacio Juntos por el Cambio, adujeron que tienen buen diálogo con todos los espacios. Al ser consultado sobre el armado político, Juan comentó que la pandemia ha frenado los diálogos. “Se habla poco de política local. Está todo muy parado en cuanto al armado político. El contexto es otro y va por el lado de la solidaridad, no del armado político” detalló.

Para colaborar con la campaña “Juntos por el frío”, los interesados deben comunicarse a los números 3547575095 o 3535625058. A su vez, los militantes invitaron a quienes quieran sumarse a agrupación.