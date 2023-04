«Se triplicaron las entregas de alimentos desde el área social»

El Director de Desarrollo, Duilio Silva, visitó los estudios de la FM 88.9 y contó cómo viene trabajando la dirección. «La foto es una larga cola en la puerta de la oficina, solicitando ayudas. Aclaro que tenemos una amplia lista de programas provinciales y nacionales, pero de todas maneras es preocupante ver tanta gente» comenzó el funcionario.

«A nivel nacional hay una crisis total de representación social y política, toda inflación trae dificultades para los vecinos, como el acceso a algo tan básico como la obtención de alimentos, es por ello que se triplicó la entrega de alimentos no perecederos. Este vecino que no sabía o no pensaba unos meses atrás que iba a necesitar ayuda, que se está acercando hoy, son los nuevos pobres. A ésto se le suma la crisis habitacional: un vecino que por ahí tiene un pedacito de tierra y a gritos está pidiendo la posibilidad de poder construir una pieza, una habitación, un baño…estamos haciendo frente a 500 ´Vida Digna´, tenemos el programa nuevo ´Con Vos´ que brinda préstamos para viviendas, más otros, estamos con coberturas para adultos mayores, con un módulo alimentario y el ´Más leche, más proteína´, descubrimos que los abuelos no se estaban acercando a la oficina por vergüenza» prosiguió Silva.

Sobre la situación de Cristian, un joven que estaba viviendo bajo el puente «El Cañito» y una mujer lo llevó a vivir con ella, dijo: «En cada caso hemos intervenido y en cada uno pasa algo parecido…como que ´terminan eligiendo vivir así´, por no respetar reglas, para no pelearse con la hermana y lo vemos cuando queremos iniciar algún tramite con su DNI y encontramos trabas, no quieren hacerlos. Cristian desde hace un tiempo esta aquí, es de Vicuña Mackena. Tiene una discapacidad, una familia ausente, una pensión judicializada, es una situación integral, también de salud, ya que debe volver a hacerse ver por un médico. Está viviendo dentro de un hotel, el municipio se esta haciendo cargo, analizando todas las aristas. También nos enteramos de una parejita con un bebé, viviendo bajo el techo de un comercio en la avenida, quienes eran de Villa del Rosario, vinieron unos días y ya volvían a su lugar. Hay personas que llegan, se quedan un tiempo y se vuelven. Podemos afrontar estas situaciones, se esta pensando en un albergue, sin embargo hay otras prioridades, de personas que ya radican aquí y necesitan ayuda económica».

Sobre barrio Parque San Juan Anexo, detalló: «Conozco muy bien la situación, entre calle 4 a la 14 hay un acuerdo municipal, que salió como garante ante el antiguo dueño Idáñez, quien cedió ante este acuerdo de pagarle en cuotas el terreno. Detrás del cementerio La Paloma es otro cantar, no hay acuerdo con el propietario del lote, se puede decir que es ´una toma´, allí hay que regularizar con la llegada de servicios pero no se puede trabajar en terrenos sin respetar la propiedad privada, son nuevas estas familias al lado de lo que es la Asociación Esperanza, no se mira para otro lado pero hay que resolver otras cuestiones antes de avanzar con los servicios».

El viernes 14 de abril, se produjo un incendio en una casa de barrio La Perla y el director se acercó a visitarla. «La mujer estaba en estado de shock, estaba aún trabajando la policía, y hoy la visitó mi equipo para hacer un análisis socioeconómico y gestionar todas las ayudas que se puedan tanto a nivel municipal como provincial, ya que la casa tiene peligro de derrumbe. Los vecinos nos contaron lo que habían luchado por construir la casita, por comprarse el mobiliario. Se trata de una mamá con dos hijos».

En relación a las próximas elecciones, Silva afirmó: «El recambio va a oxigenar el justicialismo. Martín Llaryora viene a complementar estas dos importantes gestiones de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti, lo dijo ahce unos días, hay que modificar y trabajar fuertemente en la educación, en la salud y en la seguridad, me parece bien la autocrítica. La oposición ya estuvo en esos puestos y no hicieron nada. Luis Juez ya fue intendente de Córdoba y no le cambió la vida a ningún cordobés. De Loredo cuando paso a ARSAT, tampoco hizo buena gestión, tienen muy buen discurso pero en experiencia… en el Concejo Deliberante critican las obras pero cuando estuvo Mauricio Macri no tramitaron ninguna. Se oponen a todo porque es la única herramienta, cuando hay obras no te queda otra que ensuciar».

Con respecto a las declaraciones de Pablo Ortíz el pasado fin de semana, expresó: «Tienen dos perfiles diferentes pero el proyecto es el mismo, concebir proyectos separados es un error, son distintos a la hora de gestionar, en su momento tuve diferencias con Facundo sobre como se debe trabajar en el territorio. Los veo conduciendo el mismo barco. No coincido con Pablo (Ortiz)».