Se viene la cigüeña: Alejandro Fantino será papá por segunda vez

Este martes, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaron, felices, que están esperando la llegada de su primer hijo juntos. La modelo, quien se casó con el conductor en el mes de octubre del 2022, está embarazada de 13 semanas. “Estamos esperando un bebé”, dijo el conductor, muy conmovido y al aire de su stream Multiverso Fantino (Neura Media) ante la sorpresa de todos sus compañeros.

Tras revelar la emocionante noticia, Fantino fue abordado por los cronistas de LAM (América) y dio detalles al respecto: “Estamos de tres meses, tres meses y algo, son 13 semanas. Nos enteramos más o menos al mes. Me enteré una noche que había ido a La Nación+ a hacer una nota con José del Río. Y volví a casa y Coni ya se había hecho el test de embarazo, así que me recibió y me puso el test en la mano, me lo dio. Y me largué a llorar como un… Ya no lloro porque ya lloré todo”, dijo.

“Yo también soy papá de Nahuel, a quien me encontré cuando era más grande y tenía 11 años. Pero es una cosa increíble ese amor de padre, lo que sentís habiéndote encontrado con uno de 11 o sabiendo que lo vas a recibir en la panza de tu esposa. Es un amor único, no se puede creer. Te cambia la vida, te cambia… No sé, es muy erótico en el sentido antitanático. Eros y Tánatos, amor y muerte. Es muy erótico todo. Está todo muy lleno de amor, es muy lindo, hay mucha luz”, definió al momento que atraviesa en su vida, de una forma muy característica.

¿Y el sexo del bebé? “Es varoncito, es nene”, dijo. Por otra parte, contó qué nombres hay en vista, aunque aún no llegaron a una decisión final. “No lo tenemos todavía el nombre. Coni me rebotó Ajax, Diómedes, Aquiles, Anaximandro… Nah, mentira. Yo quería Juan Román. Era muy termo, ¿no?”, expresó el conductor entre risas.

“No tenemos nombre todavía. Estamos viendo, estamos buscando y estamos decidiendo con tiempo”, agregó. “Estoy tan feliz, tan lleno de amor, tan lleno de vida y entendiendo que es minuto a minuto el disfrutar. Y darle para adelante”, cerró Fantino hundido en una felicidad que se podía notar a kilómetros.