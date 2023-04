Se viene otro local partidario de Jorge Bustos: de otro color y para otro candidato a gobernador

En 2019, entre escándalos y novelas, el comerciante tuvo una sede de campaña, del Partido Fe, integrante de Hacemos por Córdoba. Pasó de acompañar a Pablo Ortiz a Morer y ahora anuncia que abrirá una nueva casa… pero esta vez para Pichetto

Ya hace varios meses atrás, este medio publicaba una nota acerca del nuevo horizonte político de Jorge Bustos, un hombre que parecería estar más que decidido a participar de la política aunque falta entender desde qué espacio en particular y a largo plazo.

En un principio, antes del 2019, se lo vinculaba a Walter Saieg y en detalle al sobrino y ex Viceintendente Juan Manuel Saieg.

Luego, empezó el novelón del Partido Fe, con tanto de escraches, peleas, desconocimientos con Iván Vizne y Carolina Pinciroli. Y en aquel entonces, las cosas parecían ir en serio porque apareció una casa partidaria que tenía un enorme cartel que recitaba “Jorge Busto 2019”.

Pero eso duró poco. Hasta cuando en vísperas de las Paso se armaban las listas para competir, el comerciante apareció entre los nombres que acompañarían a Pablo Ortiz.

Hasta ahí, en todo caso la línea ideológica parecía con pocas contradicciones si lo que importa es el movimiento, y no los hombre, diría Perón. Pero sorpresivamente se bajó.

Es más, horas antes de las elecciones PASO, Bustos publicó y fuerte posteo en el que expresaba que apoyaría a Leandro Morer, quien encabeza la unidad de UCR, PRO, CCAri en ese entonces.

Aunque eso descolocó un poco a varios, en épocas en las que el peronista histórico Miguel Angel Pichetto se postulaba como vice de Macri, todo podía justificarse.

Y ahí terminó Jorge Bustos, justamente, como representante de Pichetto, una convicción que esta vez parece perdurar en el tiempo ya que en junio del 2022 hizo su primera aparición por redes sociales al lado del ex Senador y hoy anunció que abrirá en Alta Gracia una sede de Encuentro Republicano Federal.

Ver link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09Sj7LZgUbHCeTgbbY16nm3yjRYTgvsG2M761io83gfUvZFuxuZk8ZBwekaLo2y5Fl&id=100029555933627&mibextid=Nif5oz

Considerando que Pichetto manifestó su apoyo y admiración a Luis Juez y que el partido que representa está considerado dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, debería ser lógico pensar que Jorge Bustos se siente en las largas negociaciones con Leandro Morer, Ignacio Sala, Andrea Mondino, Mariano Vera y toda la compañía de radicales para la toma de decisiones acerca de este 2023. ¿O no lo invitan?.