Se viene Villa Giardino: Prunotto busca referentes en la UCR Alta Gracia

La Vicegobernadora Myrian Prunotto esta organizando un encuentro de su nucleamiento interno Radicales Auténticos en la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla, para analizar la situación de la orgánica de la UCR Córdoba a la que consideran «la casta del Radicalismo».

Los “giardinos” son retiros tradicionales que los radicales cordobeses realizan para discutir sobre los escenarios políticos nacional y provincial, y por supuesto para rosquear sobre el futuro partidario. Esta vez, los prunottistas quisieron ganarle de mano al Comité Central y llaman a un debate que, posiblemente, hasta tenga como sede el hotel del sindicato Luz y Fuerza, a donde suelen reunirse los dirigentes y afiliados de la UCR.

En una entrevista con Letra P, Prunotto aseguró que «va a acompañar en el armado y en recuperar a un montón de radicales que quedaron afuera debido a las decisiones que se tomaron en los últimos 30 años de la UCR de Córdoba», confirmó. Además, la vice de Llaryora manifestó que a esos dirigentes «quiero fortalecerlos para que puedan competir en la próxima interna de nuestro partido: Hay mucha dirigencia del interior que tiene la capacidad y las ganas de participar», sentenció.

En ese marco, la Vicegobernadora busca referente en la Ciudad de Alta Gracia para que represente al Departamento Santa María en su «Giardino». Trascendidos aseguran que operadores de Prunotto se reunieron esta semana con una dirigente radical portadora de un histórico apellido de la UCR local para brindarle herramientas políticas y de ese modo representar a los «Radicales Auténticos» en la zona. La referente, dará a conocer si acepta o no la propuesta en los próximos días. Recordemos que Prunotto ya cuenta en el Departamento con los dirigentes Nelson Luján, ex Jefe Comunal de Villa del Prado y con Claudia Cuffa, ex Presidenta Comunal de Villa San Isidro.