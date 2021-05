Se vienen las patronales de San Isidro

Invitan desde la Comuna de Villa San Isidro, a participar de las actividades organizadas para este sábado 15 de mayo.

CRONOGRAMA:

A las 15.30 horas se realizará la bendición a la Gruta de San Isidro Labrador.

A las 16 horas, misa al aire libre en el frente de la Capilla.

Se solicita a los asistentes cumplir con las medidas de bioseguridad, asistir con barbijo y mantener el distanciamiento social.

Cabe recordar que el pasado 27 de abril, la comuna celebró su 73º aniversario. Al respecto, Claudio Peña, su jefe comunal, manifestó en el aire de la FM 88.9 : “Este tipo de cumpleaños, tener que cambiar las formas, vivirlo distinto. No deja de ser algo importante para un pueblo joven como el nuestro, haciendo hincapié en seguir cuidándonos. No podemos juntar gente, no podemos hacer nada popular, pero a través de las redes sociales nos vamos manifestando, y viviéndolo de esa forma que es la que nos toca en este momento”, agregó.