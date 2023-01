«Sea más voluntario», el escrito viral que colocaron naranjitas en Alta Gracia

Mientras se está a la espera de un ordenamiento real del estacionamiento en Alta Gracia y la llegada del cobro tarifado (algo que fue promesa de campaña de la actual gestión), los naranjitas siguen dando la nota.

En las últimas horas aparecieron notas sujetas a postes en diferentes puntos de la ciudad, con el siguiente textual:

«Los billetes de $10 y los de $20 ya no tienen validez ni para comprar un caramelo, sea más voluntario». Más abajo, con lapicera y en letra más grande, se agrega: «LEER BIEN».

En numerosas oportunidades se ha aclarado que y hasta tanto no se legisle la situación de los cuidacoches (algo que no sucede desde el año 2011), el pago del estacionamiento en todo el ejido de Alta Gracia es pura y exclusivamente a voluntad y para nada obligatorio. Así mismo, a buen entendedor, pocas palabras… ya que precisamente la nota no habla de imposición sino de «ser mas voluntario» teniendo en cuenta que «todo sube» y el peso ha perdido valor.

Y vos… ¿Que opinas?.