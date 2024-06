Sebastián Wainraich vuelve a la televisión con “La noche perfecta”

Sebastián Wainraich regresa el lunes 3 de junio a la televisión con un late night show en El Trece llamado “La noche perfecta”, acompañado por Peto Menahem, Leticia Siciliani y “Bebe” Sanzo.

El humorista visitó el programa Almorzando con Juana (El Trece), y adelantó sobre el estreno del programa: «Es un late night en El Trece, empieza a las 23:30 horas. Adrián Suar es el primer invitado».

«Compartimos el equipo con Peto Menahem, Leticia Siciliani y “Bebe” Sanzo. Estoy contento, me gusta el formato. No extrañaba la tele, pero cuando lo hago me divierte, me gusta estar», expresó.

Pero a todo esto: ¿cómo será la dinámica del ciclo televisivo? En diálogo con TN Show, el actor manifestó sobre el formato del ciclo: «Me encanta, siempre fue un formato que quise hacer y me gusta hacerlo en El Trece, una pantalla grande. Voy a tener muy buenos invitados, viene Adrián Suar al primero… Después va a venir Carla Peterson, el Puma Goity, Mercedes Morán… todos actores de primer nivel que no van mucho a la tele».

«Me gusta el equipo que armamos. También tenemos una gran banda, que es fábrica de canciones que me acompañan en la radio. Entonces, si bien tiene una estructura late night show, que es monólogo – entrevista, nosotros le vamos a agregar momentos de comedia. Y después hay algo que no sabemos, que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos haciendo el programa, porque los contenidos se conocen haciéndolos también», agregó.

Con respecto al contenido de los monólogos, Sebastián Wainraich adelantó: «Actualidad política, pero no estrictamente política, también puede ser actualidad porque pasa de todo en nuestro amado país todo el tiempo. Entonces me parece que sí. A mí me gusta también como la comedia en primera persona, algo más sanguíneo, entonces me gusta hablar de cuestiones que me atraviesan: el paso del tiempo, los vínculos entre las personas…».