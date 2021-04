Segunda ola: Proponen cerrar todo desde las 18 horas

Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz, advirtió que las próximas dos semanas debería registrarse “una curva francamente en descenso” para evitar nuevas medidas.

Si bien admitió que es difícil pensar en un cierre total “por la situación socioeconómica”, planteó la posibilidad de prohibir actividades desde el final de la tarde.

“¿Hay posibilidades de tener que volver a fase 1? Sí, hay. Veamos el modelo europeo. Lo que le estamos pidiendo a la sociedad es que acompañe las restricciones que se han puesto porque de lo contrario vienen otras seguramente más profundas, donde tengamos por ahí que suspender todo a partir de las 6 de la tarde”, explicó en declaraciones a medios nacionales.

“Si tuviera que decidir solo con criterio epidemiológico, cerraría los lugares de encuentro”, continuó, tras lo cual puso como ejemplo los shoppings luego de un fin de semana con gran circulación en los centros comerciales.

El especialista apeló a la “responsabilidad social y solidaridad” para frenar la curva de contagios en las próximas dos semanas y evitar medidas más fuertes. “Necesitamos mucha presencia de los municipios, de CABA”, reclamó.

Orduna también pidió más controles en el transporte público, uno de los principales focos de contagio: “Tenemos un problema con el transporte. Hay que tener más medidas de control de quien utiliza el transporte público. Tiene que seguir habiendo mucha conciencia y mucho respeto para los que se mueven en la via pública”.

Aunque el profesional consideró que la presencialidad en las escuelas “ha colocado” a más personas en la vía pública, aseguró que los contagios no se dan en las aulas, sino en los ámbitos sociales. Y dijo que lo mismo ocurre en los negocios o fábricas.

“Los casos difícilmente se producen cuando estoy escudado, con todas las antenas paradas, con doble barbijo. El problema está cuando nos relajamos y nos sacamos tres personas juntas el barbijo y vamos a tomar un café”, siguió.

Orduna forma parte del comité de expertos que fue convocado de manera virtual y de urgencia por la Casa Rosada para evaluar los pasos a seguir en el marco de la segunda ola de coronavirus. Según trascendió, el comité aconsejó al Gobierno la aplicación de medidas más duras para tratar de contener el avance de la segunda ola de coronavirus. Algunos de ellos, incluso, dieron un paso más: pidieron avanzar en restricciones totales por un plazo determinado, es decir, con principio y fin.

Otros propusieron cierres cortos pero por distrito, como es el caso del infectólogo Eduardo López. “Estoy más con los cierres focalizados según jurisdicciones por corto tiempo, 14 días por ejemplo. Cierres de largo plazo no sé si la gente los va a cumplir. No hay peor cuarentena que la que no se cumple”, opinó en diálogo con La Once Diez.

Sin embargo, el experto pidió evaluar las medidas que el Gobierno implementó la semana pasada para sacar conclusiones. “La idea es mantener las medidas que están. Por ahora no hay nada que uno pueda cambiar. Se irá evaluando muy dinámicamente”, concluyó.