Semana de la Memoria en Alta Gracia: el Colectivo Paravachasca realizará diversas actividades

Un año más, el Colectivo Paravachasca por la Memoria vuelve a realizar actividades, en torno al mes de la Memoria pero sobre todo al 24 de marzo (a 48 años después del Golpe Cívico – Militar). Y al igual que en todo el país, la ciudad de Alta Gracia forma parte de estas propuestas que lleva adelante el espacio.

Por ello, tras dialogar con RESUMEN, Laura Blanco quien es una de las integrantes, contó y convocó a la comunidad de nuestra ciudad a las diferentes propuestas que harán en base a esta importante fecha: «Este jueves 21 de marzo vamos a hacer la décima edición de la ronda en homenaje a Emi D´Ambra y Charo, que son nuestra madre y abuela, y su esposo. Eran de nuestra ciudad y fallecieron hace algunos años los dos. Ellos sostuvieron, desde la desaparición de sus hijos, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia acá en Alta Gracia».

«La actividad va a ser a las 18 horas, en la plaza Solares; donde va a estar el músico José López acompañando y van a estar algunos representantes de hijos. Luego a las 19 horas, en la Casa de la Cultura se va a realizar la proyección de un cortometraje que se llama “La Mujer en Cuestión”, realizado por un equipo de la Facultad de Artes de la UNC. Además, después de la proyección se va a generar un debate al respecto», dijo.

Por su parte, Blanco mencionó que «El domingo 24 de marzo vamos a realizar la marcha. Nos convocamos a las 17 horas desde el Reloj Público, y bajamos por Avenida Belgrano hacia la plaza Mitre donde se encuentra el anfiteatro de la memoria (declarado así por ordenanza municipal). En ese espacio se va a desarrollar la lectura de un documento y luego habrá un festival conmemorativo con músicos de la zona, para compartir un momento en esta fecha tan especial».

«Hoy más que nunca, frente al negacionismo de este gobierno y la negación que hacen frente al genocidio y al terrorismo de estado, hoy más que nunca este colectivo invita a estas actividades sean lo más comprometidas y convocantes posibles, en este camino de la Memoria, Verdad y Justicia. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos», expresó Blanca Barreiro, otra de las integrantes del Colectivo Paravachasca por la Memoria.