“Semblanza del duende del Tajamar”, la canción para homenajear a Pepe

Esteba Ferrer, Luis Lima y un increíble grupo de artistas de la ciudad, compusieron la canción “Semblanza del duende del Tajamar”, para homenajear a nuestro querido “Pepe”.

En diálogo con RESUMEN, Esteban Ferrer explicó: “un grupo de amigos y artistas de Alta Gracia, que nos mantenemos en comunicación a través de WhatsApp, veníamos muy preocupados por el estado de salud de “Pepe”, ya había pasado por el hospital varias veces. Sabíamos que lo habían alojado en un geriátrico, pero también eramos conscientes de que él no estaba muy contento con esa decisión”.

Además hizo referencia que cuando se enteraron de la triste noticia, de manera espontánea, Luis Lima subió una poesía a modo de homenaje y entre todos surgió la idea de ponerle música.

“Yo le había puesto música a otras poesías de Luis, así que me puse a trabajar. La figura de Pepe para mi siempre fue muy inspiradora, no fue difícil encontrar la melodía pero nos faltaba poder explicar porqué Alta Gracia le rinde este homenaje, es por eso que me puse a investigar y conocer más de su vida”, aseguró el artista.

Explicó que Pepe estudió, trabajó y también cuido de su madre. Después sucede lo que varios conocemos, empezó a trabajar en el Cine Monumental, llegó a trabajar en el lugar sin cobrar su sueldo porque el cine no estaba atravesando un buen momento. “Su madre falleció y yo creo que ahí es cuando el hace ese click que le permite hacer una elección en su vida”, explicó Esteban.

Muchas personas ayudaron en la elaboración de este homenaje, entre ellos se encuentran Daniel Espósito, “Pepe” Valdez, “Bebe” Martínez, Américo Moreschi, “Palito Quinteros”, Máximo Ferrer, Daniel Griffo, cada uno conocía una parte de la historia y brindaron su aporte.

“Pensamos que “Pepe” tenía que tener ese homenaje hecho canción. Espero que Alta Gracia haga suyo el tema musical y sirva para destacar la figura de esta gran persona que vivió en la ciudad. Esta es una forma humilde de devolverle algo de todo el cariño que nos brindó”, finalizó Ferrer.