Separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: habló Cami Homs

Luego que se anunciara la separación definitiva entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Camila Homs (ex pareja del futbolista) rompió el silencio horas más tarde. Durante el ciclo de Desayuno Americano, la modelo fue invitada al programa y como era de esperarse, le preguntaron sobre la reciente ruptura del jugador de Atlético de Madrid y la cantante.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, fue lo primero que dijo Homs en el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América, dejando entrever que no haría demasiadas declaraciones al respecto. “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, agregó.

Sin embargo, la modelo respondió algunas preguntas puntuales sin mencionar al deportista. Además, aseguró que no estaba al tanto de la ruptura, ya que con De Paul solo habla de las situaciones que viven sus hijos, Francesca y Bautista. Respecto a esto último, Homs comentó que “mejoró” la relación entre ambos: “¿Sabías de la separación?”, le consultaron a la modelo que respondió con total sinceridad: “No sabía, para nada”.

“¿O sea que te sorprendió?”, retrucó Pamela David, y Camila admitió: “Sí, puede ser…”. Y agregó que estaba al tanto de los rumores de crisis que habían surgido semanas atrás, pero que elige no involucrarse en el tema.

Ante la posibilidad de volver con el campeón del mundo, la modelo aseguró que esa “es una etapa cerrada”. Cabe destacar que actualmente, Camila Homs se encuentra en pareja con el centrocampista de Estudiantes de La Plata: José “El Principito” Sosa.