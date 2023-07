Sergio Cerda: «La vieja política está preocupada porque ve el avance de este proyecto y en lugar de proponer, ensucia y miente»

El candidato a intendente Sergio Cerda, junto a Jeremías Toso, el candidato más joven a concejal de Villa Parque Santa Ana, visitaron el programa «Todo Pasa» de FM 88.9 y contaron cuáles son sus propuestas y el diagnóstico que realizaron sobre la localidad vecina.

Jeremías Toso relató que tiene 20 años, que se egresó del secundario en el 2020: «Participé desde 4° año hasta que terminé en el centro de estudiantes. Me crié en barrio San Roque de Córdoba Capital. A mis 15 años, mis viejos conocieron Santa Ana y se enamoraron y nos mudamos aquí. Vivo con mis papás y tengo dos hermanas, una más grande y una más chica. Mi mamá y mi hermana mayor me apoyan mucho para que hagamos algo por cambiar la ciudad».

«En Santa Ana le falta militancia por parte de los jóvenes: es un pueblo virgen, donde no hay nada, podemos pensar y proponer algo diferente. No hay actividades para nosotros y muy pocas posibilidades de trabajo para nosotros, somos lo que seguimos» narró el candidato a edil.

«Hay un flagelo de la droga, por fortuna pudimos conseguir las herramientas, tenemos la ´Casa Pueblo´ que es una casa de acompañamiento para personas con consumo problemático» afirmó Toso.

Sobre como viene la campaña, Cerda narró: «La campaña viene muy bien, sabemos que estamos en la recta final, nuestro objetivo está puesto en el 23 de julio. Estamos siendo foco de agresiones y nosotros creemos en la política joven y transparente, queremos contar lo que vamos a hacer. Tenemos momentos muy lindos, siempre queremos hacer cosas nuevas, hicimos un buen lanzamiento de campaña que nunca se hizo aquí».

«La apertura salió muy linda pero salieron a hablar cosas, nosotros somos referentes. Invito a los otros espacios a cambiar su actitud, porque así no es, quedan diez días de campaña para que cada uno salga para hablar con los vecinos y contarles lo que van a hacer. A través de las redes sociales se ve todo y nos han hackeado la cuenta de Instagram, sabíamos que íbamos ser foco. No voy a aclarar lo que dicen los otros. Es triste también que los medios de comunicación se presten para estas cosas. Le digo a los vecinos que no contesten porque después de las elecciones seguimos siendo todos vecinos. Cuando termine la elección tenemos que darnos la mano y entre todos construir la Villa Parque Santa Ana que queremos» continuó.

Con respecto a sus propuestas, manifestó: «Villa Parque Santa Ana es un pueblo dormitorio, tenemos que gestionar para que los parques industriales se instalen. No sólo ampliar el mercado laboral para los jóvenes, sino también para mayores de 50. Ya con 35 sos viejo, dependemos de un currpiculum, hay que adaptarse a un mundo digitalizado. Nuestro gran proyecto es la capacitación y las fuentes de trabajo».

En relación a la salud, el candidato detalló que dependen actualmente de los servicios de emergencias médicas de Alta Gracia, cuando el tiempo es muy importante en una urgencia: «Queremos que haya un servicio en la localidad, con una ambulancia a disposición las 24 horas. Si algo le pasa al vecino, tendrá un estado presente: no es más ese pueblito con 2000 habitantes, tenemos 4000 personas en el padrón, el último censo nos dio números provisorios de cerca de 7000″.

En relación a la infraestructura, Cerda contó que este intendente está a cargo hace 25 años de la municipalidad y desde entonces -desde que él iba a la escuela- «me decían ´barrito´ porque llegaba con las zapatillas llenas de barro y desde entonces no hay proyecto de cordones cuneta, de pavimento». Sobre seguridad, el actual concejal declaró que el destacamento policial se encuentra en un local alquilado: «no tenemos dependencia propia de policia, no tenemos Defensa Civil y debería existir ya que es una ley».

Respecto a la educación, Cerda afirmó que deben tener una salida laboral los técnicos bromatológicos que se egresan de la secundaria local. «Hay que trabajar con lo edilicio en la primaria, no hay lugar en la secundaria, se han tenido que adaptar espacios, como la biblioteca, es una escuela para 200 personas donde asisten 400 alumnos. Queremos que se cree un gabinete interdisciplinario y estamos pensando en una escuela PROA a futuro».

«Será lista única y estamos en el casillero 4. Nuestro trabajo comenzó hace 4 años, nada está improvisado, todo lo venimos proyectando y armando y es eso lo que no les gusta. Tenemos candidatos con representantes de diferentes espacios para el concejo. Y luego del 23, hablaremos con nuestros abogados por las declaraciones en contra» concluyó.